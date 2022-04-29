Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, çoklu cihaz desteğini genişletiyor. İki farklı telefondan uygulamaya erişim imkanı sunan anlık mesajlaşma ağı, yeni özelliğin ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, uygulama iki farklı telefondan kullanılabilecek ancak iki cihazdaki yetkiler eşit olmayacak.

WABetaInfo sitesinin haberine göre, Çoklu Cihaz 2.0 olarak adlandırılan özellik üzerinde platform yaklaşık bir yıldır çalışıyordu. Bununla birlikte, şimdiye kadar işlevin ayrıntıları ortaya çıkmamıştı. Ancak yeni beta test sürümü ile özelliğin bazı ayrıntıları da belli oldu.

Cihazlar birinci ve ikincil olarak tanımlanacak ve QR Kodunu tarayarak cihazları bağlamak için ana cihazınızı ikincil cihazın ekranına yönlendirmeniz gerekiyor gibi görünüyor. WhatsApp hesabınızı ikincil bir cihaza bağladıktan sonra uygulamayı bir başka telefonda kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde bir Android tableti ikincil cihaz olarak da kullanabilirsiniz.

Henüz özelliğin çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak beta test sürümünde yer almaya başladığına göre önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıcılara sunulması muhtemel görünüyor.

Hem Android hem de iOS kullanıcılarına geldi: WhatsApp'a bir yenilik daha Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürümünde görünen yeni özelliğin Business (İşletme) hesaplarında zaten olduğu ve şu anda iOS ve Android masaüstü (web) kullanıcılarına sunulduğu açıklandı. Buna göre mesajlar filtrelenerek aratılabilecek.

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