Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki keşif helikopteri Ingenuity, Perseverance aracının Kızıl Gezegen'e inerken kullandığı paraşütün kalıntılarını görüntüledi. Uzay ajansı yaptığı açıklamada Perseverance'ın paraşütünün kalıntılarını yayınladı ve kalıntıların halen sağlam olduğunu da ekledi.

NASA, Şubat 2021'de gerçekleşen iniş sırasında, yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığını açıkladı. Uzay ajansı, görüntü analizinin Mars'a gelecekteki görevler için fikir sağlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

PERSEVERANCE PARAŞÜTÜ

Mars helikopteri Ingenuity, kalıntıları ilk uçuşunun birinci yıldönümünde gerçekleşen Kızıl Gezegendeki 26'ncı uçuşu sırasında çekti. Bu arada, 'Marscopter' olarak da adlandırılan Ingenuit, başlagıçta sadece beş uçuş yapmak için tasarlanmıştı ancak halen Mars'ta görevini sürdürüyor.

Perseverance'ın paraşüt sistemi üzerinde çalışan mühendis Ian Clark, New York Times'a uçan bir daireye benzeyen kalıntıyı 'bilimkurgu unsuru' olarak nitelendirdi.

(Foto: NASA)

Kaliforniya'daki NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

NASA astronotu tarihe geçti! ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, ABD'nin uzay ajansı NASA'nın Crew-4 mürettebatını Freedom kapsülü ve Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattı. 27 Nisan 2022 günü gerçekleşen fırlatmanın ardından 28 Nisan günü uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) başarıyla kenetlendi.

NASA astronotundan Rus kozmonotlara Ukrayna tepkisi: Beyinleri yıkanmış NASA kariyeri boyunca Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçarak ekiplere birçok kez komuta eden astronot Scott Kelly, Rus meslektaşı kozmonotların 'beyinlerinin yıkandığını' söyledi. Kelly, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirirken, kozmonotlarla işgale ilişkin ne konuştuklarını anlattı.