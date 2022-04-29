Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Snap’in tanıttığı 230 dolar fiyat etiketine sahip Pixy dron, aslında cep boyutunda bir uçan kamera. Önceden ayarlanmış dört uçuş yolundan birini etkinleştirebilen bir üst düğmesi bulunuyor. Cihaz, bir kontrolör olmadan yüzebilir, yörüngeye oturabilir ve kullanıcıyı takip edebilir.

Pixy dronda biri navigasyon ve iniş için kullanılan diğeri ise 2.7K video kaydetmek için kullanılan iki kamera var. Pixy tarafından çekilen videolar Snapchat Memories'e (Anılar) aktarılır ve kaydedilir. İçerik sosyal ağda paylaşılmadan önce Snapchat'in düzenleme araçları, lensler ve sesler kullanılabilir.

Snap, cihaz hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak dört uçuş boyunca şarjının dayandığını açıklıyor. Ayrıca Pixy için fazladan pil de satıyor. Bu arada, Snap’in 2017 yılından beri bir dron üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şu anda Pixy, Snap’in web sitesi üzerinden satışta ancak sadece ABD ve Fransa’da satılıyor.

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Snapchat, çocukları koruyacak: Hızlı Ekleme özelliğine kısıtlama yolda Snapchat, gençlerin uygulamada gördüğü arkadaş önerilerini sınırlayan yeni bir güvenlik özelliği uygulayacak. 13-17 yaş arası çocukları bulmak ve eklemek artık çok daha zor olacak.