Türkiye Gazetesi

The Verge’ün haberine göre, ‘İnternetin Geleceği Bildirgesi’ satın alınabilirlik, net tarafsızlık ve ifade özgürlüğünü kısıtlamadan yasa dışı içeriğin kaldırılması gibi hedefleri belirliyor. Girişimin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederken gerçekleştirdiği iddia edilen internet kesintilerinden ve siber saldırılardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Beyaz Saray ve Avrupa Komisyonu tarafından da özetlenen üç sayfalık deklarasyon, 61 ülke tarafından imzalandı. Bildirgede, “Açık internete erişim, bazı otoriter hükümetler ve çevrim içi platformlar tarafından sınırlandırılıyor ve dijital araçlar, ifade özgürlüğünü bastırmak ve diğer insan haklarını ve temel özgürlükleri reddetmek için giderek daha fazla kullanılıyor.” ifadesine yer verildi.

Bildirge, internetin merkezi olmayan ve küresel olarak birbirine bağlı olması gerektiğini vurgulayarak, ülkelerin “internetin genel kullanılabilirliği ve bütünlüğü için gerekli olan teknik altyapıyı baltalamaktan kaçınması” gerektiğini ifade ediyor.

İmza atan ülkeler, internet hizmetini yasaklayan ve çevrim içi erişimi kapatan ve yabancı sitelere, uygulamalara erişimi büyük ölçüde kısıtlayan Rusya ve Çin gibi ülkelere karşı bir yaklaşım benimsediklerini duyurdu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ÜLKELER İMZALADI

İnternetin Geleceği Bildirgesi'nde Çin ve Rusya'nın yanı sıra Türkiye'de yer almazken, ABD'nin 'demokratik ortak' olarak gördüğü dünyanın dört bir yanından 60 ülke imza attı.

İmza atan ülkelerin listesi şu şekilde: ABD, Arnavutluk, Andora, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Cabo Verde, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Avrupa Komisyonu, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Kenya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Maldivler, Malta, Marshall Adaları, Mikronezya, Moldova, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer , Kuzey Makedonya, Palau, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Uruguay.

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