Türkiye Gazetesi

27 Mart’ta Instagram'da dikkat çeken bir paylaşım yapan Tim Blakely, iPhone'unun Acil Durum SOS özelliğinin önemini kendi hikayesiyle anlattı. Birkaç hızlı düğmeye basılarak etkinleştirilen araç, otomatik olarak bölgedeki acil durum numarasını arayarak konumunuzu gönderir.

Apple'a teşekkür eden Blakely, cihazın yan düğmeleri aracılığıyla acil servislere beş tıklamayla ulaştığını söylüyor. Buz yarığına düştüğünde 3G bağlantısının aktif olduğunu belirten Blakely, yüzde 3 pili kalmasına rağmen iPhone telefonunun İsviçreli arama kurtarma birimlerine konumunu ilettiğini belirtti. 20 dakikalık bekleyişin ardından Blakely’i kurtarmaya gelen ekipler, bir sürelik uğraşın ardından onu bulunduğu yarıktan çıkarmayı başardı.

ACİL SOS NASIL GÖNDERİLİR?

Peki, iPhone'da SOS (acil durum sinyali) araması nasıl yapılır? Apple Destek Merkezi'nin açıklamasına göre, Ana Ekran Düğmesi olmayan iPhone'larda acil yardım çağrısı yapmak için yapmanız gereken;

Acil SOS görünene kadar yan düğmeyi ve ses düğmelerinden birini basılı tutun.

Acil servisleri aramak için Acil SOS sürgüsünü sürükleyin. Sürgüyü sürüklemek yerine yan düğmeyi ve Ses düğmesini basılı tutmaya devam ederseniz, bir geri sayım başlar ve bir uyarı sesi duyulur.

Düğmeleri geri sayım bitene kadar basılı tutarsanız, iPhone'unuz otomatik olarak acil servisleri arar.

iPhone 7 veya önceki sürümlerde;

Hızlı bir şekilde yan düğmeye beş kez basın. Acil SOS sürgüsü görünecektir.

Acil servisleri aramak için Acil SOS sürgüsünü sürükleyin.

Kazayla bir acil durum araması başlattıysanız, Durdur düğmesine basın ve ardından Aramayı Durdur'a dokunun.

Çağrı sona erdikten sonra, iptal etmeyi seçmediğiniz sürece iPhone'unuz mevcut konumunuzu acil servise gönderir.

Konum Servisleri kapalıysa, geçici olarak açılır.

Güncellemeleri durdurmak için durum çubuğuna dokunun ve "Acil Durum Konumunu Paylaşmayı Durdur"u seçin.

Apple bu konuda, "Arama sonlandıktan sonra, iptal etmemeniz halinde iPhone'unuz acil durum kişilerinize o anki konumunuzu içeren bir mesaj gönderir. Konum Servisleri kapalıysa geçici olarak açılır. Konumunuz değişirse kişileriniz bir güncelleme alır, yaklaşık 10 dakika sonra siz de bir bildirim alırsınız.

Konumunuz paylaşılırken 24 saat boyunca 4 saatte bir konumu paylaşmayı durdurmanız hatırlatılır. Güncellemeleri durdurmak için durum çubuğuna dokunun ve "Acil Durum Konumumu Paylaşma"yı seçin.

Yanlışlıkla başlattıysanız geri sayımı iptal edebilirsiniz. iPhone 8 veya sonraki modellerde yan düğmeyi ve ses yüksekliği düğmesini serbest bırakın. iPhone 7 veya önceki modellerde Durdur düğmesine basın, ardından Aramayı Durdur'a dokunun.

Acil servisleri yanlışlıkla ararsanız aramayı sonlandırabilirsiniz. Aramayı Bitir düğmesine kırmızı renkli aramayı bitir simgesi dokunun, ardından aramayı durdurmak istediğinizi doğrulayın." şeklinde bir açıklama metni yayınladı.

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