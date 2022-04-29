Türkiye Gazetesi

WHATSAPP KİLİDİ

WhatsApp'ınızı cihazınızdan ayrı olarak kilitlemek oldukça önemli. Bu sayede mesajlarınızı başkaları okuyamaz. Yani bir arkadaşınızın eline telefonunuzu vermiş olabilirsiniz, cihaz kilidini bilebilirler ama uygulama kilidi de olduğu için mesajlarınızı göremez ve açamazlar.

Bunu ayarlamak için WhatsApp ayarlarınızdan Hesap’ı ve ardından ‘Gizlilik’i tıklayın. Buradan, Dokunmatik Kimlik veya Yüz Kimliği ile Ekran Kilidi özelliğini açabilirsiniz. Ayrıca şifre sorgusu için gereken süreyi de belirleyebilirsiniz.

KENDİ KENDİNİ SİLEN MESAJLAR

Anlık mesajlaşma servisinde, sınırlı süreli otomatik olarak kendi kendini imha eden ‘süreli mesajlar’ özelliği bulunuyor. Yeni güncelleme, eski WhatsApp mesajlarını yok ederek gizliliğinizi artırmayı amaçlıyor.

Kaybolan Mesajlar'ı, mevcut konuşmaları etkilemeden tüm yeni sohbetler için otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kaybolan Mesajlar için 24 saat, 7 gün ve 90 gün olmak üzere süre sınırı seçenekleri bulunuyor. Ayarlar > Hesap > Gizlilik'e giderek Varsayılan Mesaj Süresi’ni açın.

MEDYA OTOMATİK KAYDETME

WhatsApp'ınızın tüm medya dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmediğinden emin olun. WhatsApp'ı açın, Ayarlara ve ardından Depolama ve Verilerine tıklayın. Sonra Sohbetleri tıklayın ve Film Rulosuna Kaydet adlı bir sekmedeki geçişi kapatın.

Ayrıca, uygulamanın bireysel sohbetlerden medya indirmesini durdurabilirsiniz. Bunun için ise, istediğiniz sohbete gidin, en üstteki başlığına tıklayın ve Film Rulosuna Kaydet seçeneği ile ayarları değiştirin.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA

İki adımlı doğrulama özelliği kullanıcıların güvenliği açısından oldukça önemli. Bilgisayar korsanlarının hesabınızı ele geçirmesini engellemek için telefon numarası doğrulama önemli bir işlev.

Bilgisayar korsanları düzenli olarak WhatsApp hesaplarına girmeye çalışır. Üstelik hesabınızı ele geçirerek arkadaşlarınızı ve ailenizi sizmiş gibi davranarak dolandırabilirler. İki adımlı doğrulamayı açmak için Ayarlar > Hesap'a gidin ve İki adımlı doğrulamayı ‘etkinleştir’in.

GRUP AYARLARINI KİLİTLEYİN

Yabancıların sizi gruplara eklemesini engelleyen bir ayar var. WhatsApp Ayarları > Hesap > Gizlilik'e ve ardından Gruplar'a gidin. Artık size kimlerin grup daveti gönderebileceğini seçebilirsiniz.

Seçenekleriniz Herkes, Kişilerim ve Şunlar Hariç Kişilerim’dir. İlk seçenek telefon numaranızı bilen herkesin sizi davet etmesine izin verir. Bu yüzden diğer iki seçenekten birini seçseniz iyi olur.

WhatsApp, iki telefondan da kullanılabilecek WhatsApp kullanıcılarının uzun yıllardır talep ettiği bir özellik daha kullanıma sunulmak üzere. Yeni bir güncelleme ile teknoloji devi Meta’ya ait şirket, iki farklı akıllı telefondan uygulamaya erişim imkanı sunmaya başlıyor.

Hem Android hem de iOS kullanıcılarına geldi: WhatsApp'a bir yenilik daha Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürümünde görünen yeni özelliğin Business (İşletme) hesaplarında zaten olduğu ve şu anda iOS ve Android masaüstü (web) kullanıcılarına sunulduğu açıklandı. Buna göre mesajlar filtrelenerek aratılabilecek.