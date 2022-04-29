Türkiye Gazetesi

Elektrikli ve otonom araçların damga vurduğu fuarda, çeşitli ülkelerden gelen üreticiler araçlarını sergiliyor. Türkiye’nin elektrikli otobüs üreticilerinden TEMSA, Karsan, Otokar ve Anadolu Isuzu da dikkat çekti.

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Türkiye'nin ticari araç açısından Avrupa’nın en büyük üreticisi olduğunu belirterek, fuara kardeş SKODA şirketiyle katıldıklarını söyledi. COVID-19 pandemisinde uluslararası şirketlerin üretimi coğrafi olarak yakın bölgelere kaydırmasıyla Türkiye için bazı fırsatların doğduğunu sözlerine ekledi.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki İklim Zirvesi'nde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin 2030’a kadar yollardaki ticari araçların 3'te 1'inin ve 2040 yılından itibaren tüm ticari araçların ‘çevre dostu’ olması konusunda anlaşmıştı. Doğancıoğlu bu konuda, "Biz de TEMSA olarak bütün planlarımızı 2025 yılında üretimimizi yarısı sıfır emisyonlu araçlardan, elektrikli veya çevreci yakıtla giden araçlardan olacak şekilde geliştiriyoruz.” dedi.

TEMSA’nın net ihracatçı bir şirket olduğunu vurgulayan Doğancıoğlu, şirketin ürünlerinin yüzde 70’ini 66 ülkeye ihracat ederek Türkiye’ye katma değer kazandırdıklarını ifade etti. Doğancıoğlu, "Türkiye’nin toplam ihracatının kilogram değeri 1,5-2 dolar civarında. Otomotiv ihracatı 10-20 dolar arasında iken bizim elektrikli araçlarda bu 30 doların üzerinde. Dolayısıyla çok daha katma değerli ürünleri ülkemize fırsat, değer olarak getirmeye uğraşıyoruz hedefimiz bu yönde bunu büyütmek.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN OTOBÜS ÜRETİCİSİ

Karsan İhracat Grup Müdürü Çağdaş Adıyeke de salgının başlangıcından bu yana ilk kez Avrupa’da bir fuara katıldıklarını belirtti. Türkiye’nin Avrupa’nın otobüs “üretim üssü” olduğunu ve Avrupa’da satılan her 2 otobüsten bir tanesinin Türkiye’de üretildiğini vurgulayan Adıyeke, “Bu alanda Türkiye Avrupa pazarını üretim anlamında domine etmiş durumda.” diye konuştu.

Şirket, bir sonraki adımı olan otonom araçlara yatırım yapmaya başladı. Adıyeke, seviye 4 otonom araçların 5 ülkeye operasyonlar için teslim ettiklerini belirterek, “Bu kapsamda Norveç’e ilk otonom araç mayıs ayı başında teslim edilecek. Karsan’ın bugüne kadar 300’den fazla elektrikli otobüs ihracatı gerçekleştirdik. Türkiye’nin ihracat hedefleri bağlamında katma değeri yüksek olan ürünlerimizle iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

ABD'YE BİLE ÜRETİLİP GÖNDERİLİYOR

Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Murat Dedeoğlu da elektrikli, hidrojenli ve otonom araçlara yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Fuarda tam elektrikli NovoCITI Volt araçlarını tanıttıklarını anlatan Dedeoğlu, bu araçlardan Fransa’da satıldığını ve Almanya’ya da satmayı hedeflediklerini aktardı.

Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü Hakan Bubik ise fuarda çevre dostu “e –Centro ve 12 metrelik kent elektrikli otobüsü tanıttıklarını aktardı. Almanya’da belediyelere hizmet veren operatörlerle yakın çalıştıklarını anlatan Bubik, Berlin Belediyesi ile yaklaşık 3 yıldır birlikte proje ve çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Hakan Bubik, "Herkesin bildiği gibi Türkiye bugün bir otobüs üretim üssü. Avrupa’ya, dünyaya ve hatta Amerika’ya bile bugün Türkiye’de üretilen otobüsler ihraç edilmekte. Dolayısıyla sektörümüz başta biz olmak üzere bütün Türk üreticilerinin uzun dönemde daha yüksek adetlerle pazar paylarını artıracağını düşünüyorum.” diye konuştu.

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