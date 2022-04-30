Türkiye Gazetesi

NASA'ya göre, ’Kara Ay’ Antarktika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerindeki insanlar tarafından görülebilen kısmi bir güneş tutulması ile aynı zamana denk gelecek. Güneş tutulması kısaca, Ay'ın Dünya ile güneş arasından geçerken, Dünya'nın bazı kısımlarına gölge düşürmesi (karanlıklaştırması). Aynı zamanda en parlak iki gezegen olan Venüs ve Jüpiter o kadar yakınlaşacak ki, neredeyse çarpışacak gibi görünecek. Bu fenomene ise 'gezegen kavuşumu' ya da 'Venüs Jüpiter kavuşumu' deniyor.

NASA, "30 Nisan 2022 Cumartesi günü, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik ve Güney Okyanuslarının bazı bölgelerindeki insanlar, gün batımından hemen önce ve gün batımı sırasında kısmi bir güneş tutulmasına tanık olma şansına sahip olacaklar" şeklinde açıklama yaptı.

Güneş tutulmasını kısmen görebilecek ülkeler arasında Şili, Arjantin, Uruguay'ın çoğu, batı Paraguay, güneybatı Bolivya, güneydoğu Peru ve güneybatı Brezilya'nın küçük bir bölgesi bulunuyor.

KARA AY NEDİR?

29,5 günlük ay döngüsü sırasında, yeni ayı (ışık yok), büyüyen bir ay (aydaki ışık miktarı arttığında), bir dolunay (yüzde 100 aydınlık) ve ardından küçülen bir ay (görünür yüzey alanı küçülür) gözlemleriz. Büyüyen ay, dolunaya doğru ilerledikçe giderek daha parlak hale gelir ve genellikle öğleden sonra veya akşamın erken saatlerinde yükselir ve gün batımından sonraki akşam gökyüzünde yükseklere oturur.

Kara Ay’a gelecek olursak, resmi olarak kabul edilmiş bir astronomik terim değil. Bir ay içinde ortaya çıkan ikinci yeni ayı ifade ediyor. Bu, ay döngüsünün (29,5 gün) yılın aylarından daha kısa olması nedeniyle olabilir. Nisan ayının ilk yeni ayı Nisanın ilk günlerinde gerçekleşti.

VENÜS - JÜPİTER KAVUŞUMU

Venüs Jüpiter kavuşumu da bugün gerçekleşecek. Daha bu ay, dört gezegen (Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter) şafak öncesi gökyüzünde aynı hizaya gelerek düzgün bir çizgi oluşturdu. Satürn, Jüpiter, Mars ve Venüs en son 2020'de ve ondan önce 2016 ve 2005'te aynı hizaya gelmişti.

24 Haziran'da ise güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenler (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün) şafak öncesi gökyüzünde düz bir çizgi oluşturacak.

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