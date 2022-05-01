Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Snapchat, drone pazarına girdi. Snap'in tanıttığı Pixy avuçiçi büyüklüğünde ve sadece 100 gram. Herhangi bir kontrolcüye ihtiyaç duymadan çalışabilen drone, önceden belirlenen dört moda göre uçuyor. Elden kalkış yapma kabiliyeti de bulunan Pixy, uçuş tamamlandığında yine kendiliğinden elinize iniş yapabiliyor. 12 megapiksel çözünürlüklü kamerası olan Pixy, çektiği görüntüleri ise kablosuz olarak ‘Snapchat Anılar’a aktarabiliyor.

14 yaşındaki çocuk selfie çekilirken köpeklerin saldırısına uğradı Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu selfie çekilirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük kızın başına 12 dikiş atıldı.

Sizin selfie yüzünüz hangisi? İşte fotoğrafta daha iyi çıkmanın ipuçları Elimizden düşmeyen telefonlar ve sosyal medya kullanımının artması, 'selfie' kavramının hayatımıza girmesine neden oldu. Günümüzde adeta bir hobiye dönüşen fotoğraf çekmede iyi bir kare yakalamak, iyi poz vermeyi bilmekten geçiyor. Peki selfie yüzü nasıl bulunur ve fotoğraflarda nasıl daha iyi çıkılır? İşte ipuçları...