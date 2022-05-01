Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni modeli Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro+ 5G modelleri Türkiye’de raflarda yerini aldı. 6,67 inç FHD+ AMOLED nokta ekran ile birlikte gelen Redmi Note 11 Pro+ 5G, 8 MP ultra geniş ve 2 MP telemakro kamerayla tamamlanan 108 MP ana kameraya sahip.

Ana kamera, Samsung HM2 sensörü ve çift yerel ISO sayesinde düşük ışık şartlarında dahi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 920 işlemciden alan Redmi Note 11 Pro+ 5G’nin 4.500 mAh pili, yalnızca 15 dakika içinde yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor. Redmi Note 11 Pro+ 5G7nin fiyatı 9.499 TL olarak açıklanırken Redmi Note 11 Pro 5G ise 8.099 TL’den satışa çıktı.

Xiaomi Redmi Note 11 Türkiye'de | İşte satış fiyatı ve özellikleri Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 11 serisini Türk tüketicilerle buluşturuyor.

Xiaomi Redmi K50 serisinin çıkış tarihi belli oldu Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi K50 serisi akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir söylentilere konu olan yeni akıllı telefonlar 17 Mart'ta tanıtılacak.