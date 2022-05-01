Türkiye Gazetesi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VURAL'ın tam kapasiteyle ordunun hizmetinde olduğunu belirterek, "Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatılan, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ye teslim ettik." ifadelerini kullandı.

VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatıldı.

Milli radar KALKAN-II görev başında Hava savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katan Türkiye'nin, ilk milli hava savunma erken ikaz radarı KALKAN, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor. Radar teknolojisinin ve elektronik taramalı faz dizili radarların “atası” olarak kabul edilen KALKAN, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.

Yerli İHA’lara bir görev daha! Milli radar ile mayınları tespit edecek Türk savunma sanayisinin geliştirdiği sentetik açıklık ve hareketli hedef tespit radarı (SAR/MTI) MİLSAR, mayın tespit çalışmalarına başladı. Türk İHA’larına entegre edilen radar ile deniz yüzeyindeki geniş alanlardan görüntü alınıyor ve serseri mayınların gerçek zamanlı tespiti sağlanıyor.