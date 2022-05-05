Türkiye Gazetesi

Çevrim içi mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcılarını daha çok memnun etmek için bir takım yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Birkaç gün önce masaüstü (web) beta sürümünde fark edilen yenilik bu kez de iOS beta sürümünde ortaya çıktı. Buna göre, durum güncellemelerini doğrudan sohbet listenizde görüntüleme imkanınız olacak. Tıpkı Instagram’daki gibi.

Rehberinizde kayıtlı olan bir kişi WhatsApp’ta yeni bir durum paylaştığında doğrudan sohbet bölümünde yeni bir güncelleme yaptığını fark edebileceksiniz. Bir kişinin durum paylaşıp paylaşmadığını görmek için ‘durum’ sekmesine gitmeniz gerek kalmayacak. Mavi bir halka ile kişilerin yeni durum yayınladığını hemen anlayabileceksiniz.

Anlık mesajlaşma ağı WhatsApp, yeni özelliğini şu anda geliştirmeye devam ediyor ve ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz belli değil. WhatsApp’ın tüm platformlarında (web, iOS, Android) aynı özellikleri sunmaya çalıştığını göz önünde bulundurursak kısa süre içinde bunun da Android beta sürümünde yayınlanması muhtemel görünüyor.

WhatsApp’ın geliştirmeye çalıştığı bir diğer özellik ise Ray-Ban Stories akıllı gözlüklerle mesajlara bakma ve mesajları cevaplama. Yine WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntülerine göre, Rayp-Ban Stories akıllı gözlükleri WhatsApp hesabınıza bağladığınızda ‘Cihaz Listeniz’ bölümünde yer alıyor.

WhatsApp'ın az bilinen beş özelliği Anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, dünya üzerinde en popüler mesajlaşma ağı ve 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Ancak uygulamanın kullanımı oldukça kolay görünmesine karşın aslında çok basit beş hata yapıyor olabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gereken o hatalar…

WhatsApp, iki telefondan da kullanılabilecek WhatsApp kullanıcılarının uzun yıllardır talep ettiği bir özellik daha kullanıma sunulmak üzere. Yeni bir güncelleme ile teknoloji devi Meta’ya ait şirket, iki farklı akıllı telefondan uygulamaya erişim imkanı sunmaya başlıyor.