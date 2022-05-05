Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaleti merkezli Rocket Lab, tarihe geçen bir roket denemesi yaptı. Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndan havalanan bir roket 34 uyduyu Dünya’nın yörüngesine fırlattı. Rocket Lab'ın dört katlı ‘Electron’ güçlendirici aşaması görevini tamamlayınca Dünya atmosferine hızını kesmek için paraşütünü açarak geri döndü ve bir helikopter ile yakalandı.

Kısa süre sonra helikopter ekibi, güvenlik nedeniyle roketi bırakmak zorunda kaldı ve Pasifik Okyanusu'na düştü. Daha sonra okyanusta bekleyen bir tekne mürettebatı roketi çıkardı.

Rocket Lab yöneticileri, milyarder girişimci Elon Musk'ın SpaceX uzay şirketinin öncülük ettiği yeniden kullanılabilir roket projesine katkıda bulunarak maliyetleri azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla şirket, fırlatılan roketlerin güçlendirici bölümünün Dünya’ya güvenlik bir şekilde indirilmesini istiyor.

Şirketin CEO'su Peter Beck, ekibini takdir ederek, "Uzaydan bir roket getirmek ve bir helikopterle yakalamak, süpersonik bir bale gibi. Çok sayıda faktörün uyumlu olması ve birçok sistemin kusursuz bir şekilde birlikte çalışması gerekiyor, bu nedenle kurtarma ekibimizin ve bu görevi gerçekleştiren tüm mühendislerimizin olağanüstü çabalarından ve ilk başarımızı yakalamamızdan inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.

Yeni bir çağ başlıyor: Türk gençliğinin 'Kızıl Elma’sı uzay gücü olacak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Dünya’ya yakın yörüngede dolaşıp bilgi toplayacak milli gözlem uydusu İMECE’nin hazır ve fırlatma öncesi test aşamasını tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Uzay Limanı projesini de Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle birlikte uluslararası işbirliği ile yapmak istediğini belirtti.

Bilim dünyasını karıştıran iddia: DNA'nın yapı taşı uzaydan geldi Bilim insanları, DNA ve RNA’nın yapı taşları pirimidin nükleobazların uzaydan gelmiş olabileceğini açıkladı. Yeni bir araştırmada, karbon açısından zengin meteorların (gök taşı) pirimidin nükleobazları Dünya’ya taşıdığı ileri sürüldü.