Türkiye Gazetesi

Twitter tarafından yayınlanan yeni bir Yardım Merkezi sayfası güncellemesinde Circle özelliğinin bütün ayrıntıları açıklanıyor. Circle grubuna eklenen kişiler ile paylaşılan tweetler birçok kullanıcının işine yarayacak gibi görünüyor. Ancak kafa karışıklığı da mevcut. Belirtmek gerekirse, Twitter Toplulukları ile aynı özellik değil ve korumalı bir hesap ile de kesinlikle farklı.

150 kullanıcı ile sınırlı bir Circle listesi oluşturarak tweetlerinizi sadece bu gruptaki kişilere açık yapabilirsiniz. Böylece hesabınızın gizli ve açık olması hiç fark etmez, tweetleriniz yalnızca gruptaki kişiler tarafından görüntülenebilir ve cevap verilebilir. Ayrıca Circle listesindeki kişileri de yalnızca siz görebilirsiniz.

TWITTER CIRCLE GRUBUNDAN ÇIKIŞ YOK

Twitter’ın yayınladığı açıklamaya göre Circle grubundaki tweetler retweet (yeniden paylaşma) edilemiyor. Ancak bir kişi söz konusu tweetinizin ekran görüntüsünü alabilir veya medya içeriğini (fotoğraf, video) telefonuna kaydedebilir.

Son olarak, bir Circle grubuna eklendiyseniz, kendinizi o gruptan çıkaramazsınız. Twitter, bu grupların parçası olmak istemeyen insanlara sessize alma özelliğini öneriyor.

Twitter, bu özelliği yalnızca küresel olarak bazı kullanıcılarla test ediyor. Test grubunda yer alıp almadığınızı merak ediyorsanız, Android, iOS veya Twitter.com'da bir tweet oluşturduğunuzda bir Circle açılır penceresinin mevcut olup olmadığına bakın.

Bill Gates'ten Elon Musk'a olay sözler: Twitter'ı daha da kötüleştirebilir Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları halen devam ediyor. 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya devini satın almak üzere anlaşma imzalayan Musk parayı denkleştirmeye çalışırken, sosyal medya platformunun geleceğine yönelik soru işaretleri kafaları karıştırıyor.

Elon Musk'tan Twitter kararı: Kimlere ücretli olacağını açıkladı Sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyon dolara satılan alan Elon Musk, platformda 'ücretli kullanım'a geçiş olabileceğinin sinyallerini verdi. Tesla patronu Musk, şirket ve hükümetler için Twitter'ın 'cüzi ücretleri' olabileceğini açıkladı.