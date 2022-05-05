Türkiye Gazetesi

İnsanları ve özellikle de kadınları Ay’a göndermek isteyen NASA, gerçek insanlı görevlere geçmeden önce yapay kadın vücutlarını Ay’da test edecek. Uzay ajansının çalışmada kadınlara odaklanmasının nedeni ise, araştırmalara göre kadın bedeninin uzay radyasyonundan olumsuz etkilenme riskinin daha yüksek olması.

The Sun’ın haberine göre, bu noktada devreye Helga ve Zohar isimli iki yapay manken giriyor. İki gövde, yetişkin bir kadının kemiklerine, yumuşak dokularına ve organlarına benzer malzemelerden oluşuyor. 10 binden fazla sensör ve radyasyon dedektörü aracılığıyla bilim insanları, Helga ve Zohar Ay'ın etrafında seyahat ederken, uzayın bu malzemeler üzerindeki etkilerini takip edecek.

RADYASYON KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

NASA, bu yıl Artemis 1 görevi kapsamında Orion kapsülünü Ay’ın yörüngesine fırlatmayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda (en erken 2025’te) biri kadın iki kişinin NASA tarafından Artemis programı çerçevesinde Ay’a gönderilmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar yapılan pek çok bilimsel araştırma, radyasyona maruz kalmanın kadınlarda kanser riskini artırma potansiyelini daha çok yükselttiğini ortaya koydu. Radyasyonun kadın üreme sağlığı üzerinde daha fazla olumsuz etkisi olabileceği de düşünülüyor.

Helga ve Zohar altı hafta uzayda kalacak ve DNA moleküllerini değiştirdiği bilinen uzay radyasyonunun sert etkilerini deneyimleyecek. NASA, mankenlerin fırlatılacağı tarihi açıklamasa da bu yaz gönderilmesi muhtemel.

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