Türkiye Gazetesi

Google'ın Asistan yazılımı destekli özellik sayesinde kullanıcılar, veri ihlaline konu olan veya hacklenen bir parola ile hesaplarında oturum açar açmaz bir bildirimle karşılaşacak. Max Weinbach tarafından elde edilen ekran görüntüsüne göre, açılan ekrandaki bildirimde “Chrome, az önce kullandığınız şifreyi bir veri ihlalinde buldu. Google Asistanınız şifrenizi otomatik olarak değiştirebilir.” şeklinde bir uyarı ve yönlendirme yer alacak.

ŞİFREYİ OTOMATİK DEĞİŞTİRECEK

Bildirimde ayrıca, biri açılır pencereyi kapatmak için diğeri şifreyi otomatik olarak değiştirmek için olmak üzere iki buton bulunacak. İkincisine tıkladığınızda sizi yeni bir sayfaya götürecek ve “Görevleri tamamlamanıza yardımcı olmak için Google, Asistan'ı kullandığınız sitelerin URL'lerini ve içeriklerinin yanı sıra Asistan aracılığıyla gönderdiğiniz bilgileri alacaktır. Bu bilgiler Google hesabınızda saklanabilir. Asistan'ı Chrome ayarlarından kapatabilirsiniz.” ifadesinin yer aldığı bir onay sayfasına yönlendirecek.

Onay sayfasındaki 'Kabul ediyorum' butonuna dokunduğunuzda şifre değiştirme sayfası açılacak. Asistan isimli Google servisinin otomatik olarak oluşturduğu şifreyi kabul edebilir ve Chrome'un şifre yöneticisine kaydedebilirsiniz. Ayrıca yeni bir şifreyi manuel, kendiniz de oluşturabilirsiniz.

Bu özellik ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında küçük bir gruba sunuldu. Şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılıyor. Henüz yeni güncellemeyi almadıysanız birkaç gün veya hafta daha bekleyin.

Hem Android hem de iOS kullanıcılarına geldi: WhatsApp'a bir yenilik daha Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürümünde görünen yeni özelliğin Business (İşletme) hesaplarında zaten olduğu ve şu anda iOS ve Android masaüstü (web) kullanıcılarına sunulduğu açıklandı. Buna göre mesajlar filtrelenerek aratılabilecek.

Google, Apple'a öyle bir çelme taktı ki! iOS'tan Android'e geçiş uygulaması ortaya çıktı Daha çok arama motoru devi olarak tanıdığımız teknoloji şirketi Google, iPhone kullanıcılarının verilerini iOS'tan Android'e aktarabilmesi için bir uygulama geliştirdi. 'Switch to Android' (Android'e Geçiş) uygulaması ile kullanıcılar artık verilerini tek tıkla aktarabilecek.