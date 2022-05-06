Türkiye Gazetesi

Yeşilay tarafından “Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan, davranışsal bağımlılıklar, oyun oynama bozukluğu, sosyal medyanın ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bağımlılık türü” şeklinde tanımlanan teknoloji bağımlılığı son yıllarda araştırmalara daha fazla konu oluyor.

Birçok rahatsızlığa yol açan teknoloji bağımlılığı fiziksel olarak gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik gibi sorunların yanı sıra sosyal ve psikolojik sorunlara da zemin hazırlamakta. En bilinen ve yaygın sosyal sorunlar arasında akademik başarının düşmesi; kişisel, ailevi ve okul sorunlarının artması; zaman yönetiminde aksaklıklar; uyku ve beslenme bozuklukları; aktivitelerde azalma bulunuyor.

YEŞİLAY HAREKETE GEÇTİ

Bu şikayetlerin önüne geçmek için birçok kurum ulusal ve uluslararası çapta teknoloji bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi de (YEDAM) 12 yaş ve üzeri bireylere teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ücretsiz destek sağlıyor.

Günlük internet kullanım süresi, teknoloji bağımlılığını ortaya koyması açısından önem taşıyor. İngiltere merkezli GlobalWebIndex şirketinin geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde internette geçirilen günlük süre ortalama 6 saat 58 dakika. Günlük internet kullanım süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğu Türkiye'de ise kullanıcılar internette ortalama 8 saat geçiriyor. 4 saat 26 dakikayla en az internet kullanan ülke ise Japonya.

GÜNLÜK EN FAZLA İKİ SAAT

Yeşilay, 12 yaş ve üzerindeki gençler için günlük en fazla 120 dakika ekran kullanımı öneriyor. 0-3 yaş arasındakilerin ekrandan olabildiğince uzak tutulması, 3-6 yaş arasındakilerin günlük en fazla 30 dakika, 6-9 yaş arasındakilerin en fazla 50 dakika, 9-12 yaş arasındakilerin ise en fazla 70 dakika ekran başında geçirmesi tavsiye ediliyor.

Teknoloji bağımlılığını kontrol altına almak için; Günlük internet kullanım saatlerini değiştirmek, Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlamak, Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemlere başvurmak, Yapılmak istenen faaliyetleri hayata geçirmek, öneriliyor.

Ayrıca Yeşilay, "Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan görüşmeleri için yönlendirin, akran grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlayın. Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor dallarına yönlendirin. Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın. Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın. Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin." diyerek internetten uzaklaşmak için tavsiyeler veriyor.

Çocukların ve gençlerin teknolojiyi fazla kullanması sebebiyle bilinçli kullanım davranışının kazanılması bu yaş grubunda önem taşıyor. Bu bağlamda, "Akıllı telefon, tablet gibi aletleri çocukları teselli etmek, susturmak için asla kullanmayın. Çocukların kontrolsüz ve uzun süre internet kullanmasına izin vermeyin. Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını sağlayın. TV veya internet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın." şeklinde bir tavsiye daha yer alıyor.

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