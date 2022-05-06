Türkiye Gazetesi

Webtekno’nun haberine göre, Battle.net sitesi geçtiğimiz günlerde üye hesaplara gönderdiği bir e-posta ile ödeme sisteminde kabul edeceği para birimlerinin güncel listesini paylaştı. Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi popüler oyunların satıldığı sitede satış işlemlerine TL dahil olmak üzere dört yeni para birimi daha eklendi.

Daha önce 4 Mayıstan itibaren kullanıma sunulacağı açıklanan Gürcü Larisi, Türk Lirası, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Grivnası ödemelerde geçerli olmaya başladı. Böylece kullanıcılar artık bir oyun veya içerik satın almak istediklerinde ödemeleri gereken miktarı güncel kur ile hesaplamak zorunda kalmayacak.

Bununla birlikte, Battle.net’in satışa çıkardığı bazı ürünlerde yaklaşık yüzde 30 oranında indirim yaptığı belirtiliyor. Oyun ve oyun içi eşya satın alımında 1 Euro 10 TL’ye karşılık geliyor (güncel kurda 15 TL’den fazla). İndirimin ne kadar süreceği ise henüz belli değil.

Yetişkinler daha çok oyun oynuyor Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı araştırmaya göre yetişkinlerin yüzde 73'ü mobil oyun oynarken, neredeyse yarısı ise haftada 10 saat oyun başında duruyor.

9 yaşındaki Hamza oyun oynarken can verdi! Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korkunç kaza 9 yaşındaki Hamza'yı hayattan kopardı. Talihsiz çocuk oyun oynadığı iskelenin altında kalarak can verdi.