Türkiye Gazetesi

ABD’deki Scripps Oşinografi Enstitüsünden Dr. Chloe Gustafson liderliğindeki bilim ekibi, Whillans Buz Akıntısı'nın altında büyük miktarda yeraltı suyu keşfetti. Bilim insanları, su kütlesinin Beyaz Kıta’nın diğer bölgelerinde de olduğunu düşünüyor. Yeraltı su kaynağının hacmi, birkaç yüz metre derinliğindeki bir rezervuara eşdeğer olarak açıklandı.

Araştırma ekibi, hakemli bilimsel dergi Science’da çalışmalarını yayınladı. Bu keşfin, Antarktika'nın daha sıcak bir dünyaya nasıl tepki vereceği üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söylüyorlar.

İLK KEZ BULUNDU

Doktora sonrası araştırmacı Dr. Chloe Gustafson, “Empire State Binası yaklaşık 440 metre yüksekliğinde. Yani en sığ alanda bu su Empire State Binasının yarısı yükseklikte ama en derinde neredeyse iki Empire State Binasını batıracak kadar.” diyerek karşılaştırma yaptı.

Manyetotellürik denilen teknikle ekip, kaya, tortu, buz veya su gibi derinlere gömülü malzemelerin özelliklerini belirlemek için Dünyanın doğal elektrik ve manyetik alanlarındaki değişiklikleri kaydetti.

Çalışmanın baş yazarı Gustafson, daha önce bilim insanlarının bu tortullarda derin yeraltı suyu olabileceğini düşündüğünü ancak şimdiye kadar hiç kimsenin ayrıntılı bir görüntüleme yapmadığını söyledi.

Antarktika'yı kaplayan buzul katı bir bütün değil. Son yıllarda buzun içinde yer alan yüzlerce birbirine bağlı sıvı göl ve nehir keşfedildi. Ancak buz altı tortullarında büyük miktarlarda sıvı suyun varlığına ilk kez rastlanıyor.

Antarktika’da tarihi keşif: Buzulların altında yeni bir yaşam keşfedildi Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, tarihi bir keşif gerçekleşti. Yüzde 98’i buzla kaplı olan Antarktika kıtasında 77’den fazla yeni tür keşfedildiğini açıklayan bilim adamları, bu keşfin gelecek nesillere ışık tutacağını belirtti.

Antarktika’da bin 270 kilometrekarelik buz kütlesi koptu Antarktika’da yaklaşık 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan bin 270 kilometrekare büyüklüğünde bir buzul parçası koptu.