Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yüksek gökdeleni ABD’de yer alan Empire State binası. Bu bilgiyi birçoğumuz biliyoruz. Ancak uçan bir gökdelen projesini duydunuz mu? Clouds Architecture Office isimli şirket, ‘Analemma Tower’ adını verdiği bir uçan gökdelen projesi üzerinde çalışıyor.

Henüz hayata geçmeyen projeye göre gökdelende lüks daireler, ofisler, bahçeler ve mağazalar bulunacak. Ayrıca binanın atmosferik basınç ve sıcaklıktaki değişikliklere karşı dirençli olması için farklı boyut ve şekillerde pencerelerle geliştirilmesi planlanıyor.

Peki, uçan gökdelene ulaşım nasıl olacak? Dünyanın dört bir yanını turlayacak gökdelen New York ve Dubai gibi şehirlerde mola verecek ve binaya ulaşmak ve binadan çıkmak isteyenler helikopter ve paraşüt kullanacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞACAK

Tasarımın mimarları, binanın sürdürülebilir enerjiyle destekleneceğini “Analemma Tower, enerjisini uzay tabanlı güneş panellerinden alacak. Dünya’nın yoğun ve dağınık atmosferinin üzerinde kurulacak bu paneller, geleneksel fotovoltaik (güneş panelleriyle elektrik elde etme yöntemi) kurulumlarından daha yüksek bir verimlilikle çalışacak. Çünkü sürekli Güneş ışığına maruz kalacak.” sözleriyle açıklıyor.

Şirket, bulutlardan ve yağmur suyundan yakalanan suyun yarı kapalı bir döngü sisteminde filtrelenip geri dönüştürüleceğini belirtiyor.

2018’de tasarım çalışmalarına başlanan projenin gerçekleşmesi için uzun bir yol görünüyor. Çünkü gerekli teknolojiler bile henüz hayata geçirilmiş değil. Örneğin, binanın bir göktaşına bağlanması planlanıyor ancak bilim dünyası henüz bir göktaşını yakalayacak ve göktaşının rotasını değiştirecek teknolojiyi geliştirmiş değil. Ancak şirket, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uçan gökdelen projesinin olmazsa olmaz göktaşı yakalama teknolojisini geliştireceğine inanıyor.

Bilim dünyası yıllardır tartışıyordu: Devasa gökdelenleri bile batırabilecek büyüklükte Güney Yarım Küre’nin en güneyinde yer alan buzullarla kaplı Antarktika kıtasında bilim insanları büyük bir su kütlesi buldu. Batı Antarktika buz tabakasının altında yatan tortullarda çok miktarda su tespit edildi.

Avrupa'nın gökdelen lideri İstanbul Hızla büyümeye devam eden mega kent İstanbul, artan nüfusuyla birlikte daha fazla gökdelene ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Avrupa’da yüksekliği 150 metreden fazla olan en fazla gökdelene sahip ülke olurken, İstanbul ise Avrupa’da en fazla gökdelene sahip şehir oldu.