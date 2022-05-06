Türkiye Gazetesi

İngiltere, 2020'de Dijital Piyasalar Birimi’ni kurma planlarını duyurdu ve büyük teknoloji şirketlerinin Birleşik Krallık'ta uyması gereken kuralları oluşturması için kuruma yetki vereceğini de açıkladı. Apple dahil olmak üzere teknoloji şirketleri, bu kurallara uymadığı takdirde yıllık cironun yüzde 10'u kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dijital Piyasalar Birimi şu anda Apple'ın App Store uygulama mağazası ve Google'ın mobil ekosistemler üzerindeki bir dizi soruşturmayı inceliyor. Dün bir hükümet sözcüsü, rekabeti artırmak ve kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamak amacıyla DMU'ya bazı büyük teknoloji şirketlerinin ‘yırtıcı uygulamalarını’ ele alma yetkisi verileceğini doğruladı.

VERİLERİN NASIL KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKACAK

Hükümetin önerileri arasında kullanıcıların iOS ve Android arasında geçiş yapmasını kolaylaştıran ve kullanıcılara verilerinin nasıl kullanıldığı üzerinde daha fazla kontrol sağlayan hükümler yer alıyor. Böylece uygulama geliştiricileri, uygulamalarını daha adil ve daha şeffaf koşullarla dağıtabilecek.

İngiltere Parlamentosu üyesi Chris Philp, “Birkaç teknoloji devinin egemenliği, rekabeti dışlıyor ve yeniliği boğuyor... Oyun alanını eşitlemek istiyoruz ve bu yeni teknoloji düzenleyiciyi daha düşük fiyatlar, daha iyi seçenekler ve tüketiciler için daha fazla kontrol sağlamak için bir dizi güçle donatıyoruz.” diyerek düzenlemenin büyük teknoloji şirketlerinin karşısındaki küçük ve orta ölçekli şirketlere fayda sağlayacağını belirtti.

DMU, davranış kurallarını ihlal eden şirketlerin yıllık küresel cirolarının yüzde 10'una ve ihlalin devam ettiği her gün ek olarak günlük küresel cirosunun yüzde beşine el koyacak. Bu durumda Apple’ın kuralları çiğnediği tespit edilirse on milyarlarca dolarlık para cezasına çarptırılabilir.

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