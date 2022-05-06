Türkiye Gazetesi

Stentrode isimli beyin implantı, hastaların dijital cihazları yalnızca düşünerek kontrol etmelerini sağlayacak ve onlara mesajlaşma, e-posta gönderme ve çevrim içi alışveriş gibi günlük görevleri yerine getirme yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. Geliştirilen beyin implantı Avustralyalı hastalarda test edildi ancak ABD’de ilk kez klinik denemeler başlayacak.

Başarılı olursa Stentrode beyin implantları, felç hastalarının kullanımı için ticari bir ürün olarak satılabilir. Bu arada Synchron, rakibi Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink'ten daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor. Synchron'ın Command adlı klinik araştırma, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen ilk araştırma amaçlı cihaz muafiyeti (IDE) kapsamında yürütülüyor. IDE ile bir cihazın güvenlik ve etkinliği hakkında veri toplamak için klinik çalışmalarda kullanılmasına izin verilir.

BİLGİSAYARI KONTROL EDECEK

Şirketin geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) Stentrode, nitinol adı verilen esnek bir alaşımdan yapılmış bir iskeleden oluşur. Bu iskele, beyindeki nöral sinyalleri kaydedebilen elektrotlarla noktalanmıştır. Cihaz, beynin hareketten sorumlu bölgesi olan motor korteks üzerinde yer alan bir kan damarına yerleştirilebilir.

Firma, sistemin kurulmasından sonra ne olacağını “Beynin komuta merkezi artık doğrudan yazılıma bağlı ve hasta, beynini doğrudan işletim sistemi kontrolü için eğitmeye çalışacak” sözleriyle açıklıyor.

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, Synchron'un Avustralya'da gerçekleştirdiği klinik çalışmada dört hastada test edilen teknolojinin güvenli olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, katılımcıları bir yıl boyunca izledi ve cihazın sakatlığa veya ölüme yol açmadığını söyledi.

Rakip şirket Neuralink ise Bloomberg'e göre daha iyi finanse ediliyor. Milyarder Musk’ın Neuralink’i 205 milyon dolar toplarken, Synchron ise toplam 70 milyon dolar topladı. 2016'da kurulan Neuralink’in cihazı Synchron'ın aksine bir kan damarı yoluyla değil, doğrudan kafatasına implante ediliyor. Ancak Neuralink, kısmen canlı hayvanlar üzerinde yaptığı deneyler nedeniyle eleştirilere yol açtı bile. Firma kısa süre önce testler sırasında maymunların öldüğünü kabul etti fakat hayvan istismarı iddialarını reddetti.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.

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