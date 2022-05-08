Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Apple, 2015 yılında piyasaya sürdüğü iOS 9 işletim sistemiyle iPhone 4S modellerini yavaşlatmakla suçlanıyordu. iPhone 4S’e iOS 9 yükleyen bazı tüketiciler, telefonların yavaşladığı iddiasıyla 2015 yılında mahkemeye başvurdu. Bir grup iPhone 4S sahibinin Apple’a açtığı dava kapsamında şirket, kullanıcılara telefon başına 15 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Davada sadece ABD’nin New York ve New Jersey bölgelerindeki kullanıcılar para alabilecek. Toplamda tazminat ödemesinin 20 milyon doları bulması bekleniyor.

İngiltere Apple’a savaş açtı: Milyarlarca dolar para cezası İngiltere hükümeti, Dijital Piyasalar Birimi (DMU) kurumu ile Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerine ‘piyasayı bozan eylemleri’ nedeniyle para cezası verecek. Kurallara uymayan şirketlere kurum, şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10’una el koyabilecek.