Türkiye Gazetesi

Özel şirketler tarafından başlatılan uzay turizminin yaygınlaşmasıyla uzaya insanlı seferler arttı. Bu durumda dikkatler, uzay seferlerinin astronotlar üzerinde bırakacağı yan etkilere çevrildi. Araştırmalar, uzaydaki yerçekimsiz ortamın astronotların beyninde değişikliklere yol açtığını gösteriyor.

DEĞİŞİKLİKLER KALICI MI?

Araştırma kapsamında 15 astronota, uzay görevlerinden önce iki ve döndükten sonra dört MRI (Emar) taraması yapıldı. Yeni astronotlarda beyindeki perivasküler boşluklarda artış görüldü. Bunlar, beyindeki damarların etrafını saran, intersitisyel sıvı ile dolu, düzgün sınırlı boşluklardır. Kıdemli astronotlarda ise bu boşluklarda bir değişiklik görülmedi ancak bunların beyin drenaj tünellerinin geniş olduğu tespit edildi. Bu da değişikliğin kalıcı olduğu veya beynin eski haline dönmesinin uzun zaman alacağı şeklinde değerlendirildi.

Uzaya gidip dönmek insan fiziği için zorlu bir süreç. Astronotlar, uzaydayken mikro yerçekiminin vücutta sahip olduğu fiziksel stresle mücadele etmek için günde iki saat egzersiz yaparlar.

TÜRÜNÜN İLK ARAŞTIRMASI

Araştırma sonuçlarını yayımlayan Science Alert gazetesi, değişikliğin uzay yolcuları için büyük bir sağlık riski olarak kabul edilip edilmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu bildirdi. Ticari uzay endüstrisi, daha az eğitim almış ücretli müşterileri uzaya getirdiğinden, Dünya'dan ayrılmanın etkilerini bilmek son derece önemli hale geliyor. Science Alert’taki araştırma ise türünün ilk çalışması.

Rus kozmonot itiraf etti: ABD'li astronotlara yardım etmek istemiyorum Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Moskovskii Komsomolets'in ‘Rusya'nın kahramanı’ olarak tanımladığı Rus kozmonot Alexander Skvortsov, uzay programından ayrıldığını açıkladı. Gazeteye konuşan Skvortsov, Amerikan astronotları ile artık işbirliği yapmak istemediği yorumuna neden olan cümleler kurdu.

NASA astronotu tarihe geçti! ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, ABD'nin uzay ajansı NASA'nın Crew-4 mürettebatını Freedom kapsülü ve Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattı. 27 Nisan 2022 günü gerçekleşen fırlatmanın ardından 28 Nisan günü uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) başarıyla kenetlendi.