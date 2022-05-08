Türkiye Gazetesi

Çekildikten 50 sene sonra şimdiye kadarki 'en güzel' UFO fotoğrafı yayımlandı. Fotoğraf, hava fotoğrafçısı Sergio Loaiza tarafından, Kosta Rika ormanları üzerinde uçarken 10.000 feet yükseklikte bir uçaktan çekilmiş.

UÇAN METAL BİR DİSK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Havada uçan metal bir disk gibi görünen fotoğraf yeni yüksek çözünürlüklü tekniklerle bastırıldı. Loaiza bu fotoğrafı, Arenal Volkanı civarındaki bir hidroelektrik santrali projesi için arazi araştırması yaparken çekti.

Tipik UFO fotoğraflarını andıran görüntü, ancak fotoğraf 300 kere büyütülünce ortaya çıktı. New York Times muhabiri Leslie Kean, görüntüyü 'şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı' olarak nitelendirdi.

GÜNEŞ YANSIMASI BELLİ OLUYOR

Kean, "Bir disk var ve tepesinde yuvarlak bir nesneden güneşin yansıdığı açıkça görülüyor. Önemli olan, bunun resmi bir fotoğraf olması" dedi.

Çarpıcı bulgular: UFO gördüğünü söyleyen pilotların beynini inceledi Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için hazırlanan yeni UFO raporu ilginç sonuçlar ortaya koydu. Prof. Dr. Garry Nolan'ın hazırladığı raporda UFO'larla karşılaştığını iddia eden pilotların beyni analiz edildi.