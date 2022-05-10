Türkiye Gazetesi

Instagram, WhatsApp ve Facebook’un ana şirketi Meta, şu anda dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk sıralarda. Facebook ile başladığı sosyal medya yolculuğunda şirketin kurucu CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda Meta’nın artık metaverse (sanal evren) ve NFT gibi alanlara daha fazla yatırım yapacağını belirtmişti.

Facebook üzerinden bir açıklamaya yayınlayan Zuckerberg, “Yalnızca meta veri deposu ve Reality Labs çalışmalarımızda değil, aynı zamanda uygulama ailemizde de NFT'ler için düzenlemeye geçiyoruz. İçerik oluşturucuların ve koleksiyonerlerin NFT'lerini gösterebilmeleri için dijital koleksiyon ürünlerini Instagram'da test etmeye başlıyoruz.” dedi.

FACEBOOK'TA DA BAŞLAYACAK

Benzer bir özellik yakın gelecekte Facebook'a da geliyor ve Meta, Messenger ve WhatsApp gibi diğer uygulamalarında NFT'leri aktif hale getirmeyi düşünüyor. Ayrıca şirket, insanların artırılmış gerçeklik kullanarak Instagram Hikayelerinde 3D NFT'leri görüntülemesi için de çalışıyor. Zuckerberg, bu özelliğin Spark AR üzerine inşa edileceğini ve kullanıcıların ‘dijital sanatı fiziksel alanlara yerleştirmesine’ izin vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Instagram'ın bu hafta değiştirilemeyen jetonları (NFT) test etmeye başlayacağına yönelik söylentiler dolaştı. CoinDesk, Meta'nın Ethereum, Polygon, Solana ve Flow blok zincirlerinden NFT'lerle entegrasyona izin vereceğini ileri sürdü.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN ALINIP SATILABİLECEK Mİ?

Instagram başkanı Adam Mosseri, Twitter’da paylaştığı bir videolu açıklamada, NFT’nin Instagram’da nasıl çalışacağına ışık tuttu. Kullanıcılar oluşturdukları veya satın aldıkları NFT'leri kendi özet akışlarında, Hikayelerinde ve mesajlarında paylaşabilecek. Bu özellik ilk olarak ABD'de sınırlı sayıda kişi tarafından test edilecek.

Mosseri ayrıca, NFT'ler ve blok zinciri gibi Web3 teknolojisinin merkezi olmayan doğası ile Instagram'ın merkezi bir platform olduğu gerçeği arasındaki kopukluğa da değinerek, NFT platformlarını küçük bir grupla deneyimleyerek emin adımlar atmak istediklerini kaydetti.

Bu arada Mosseri, kullanıcıların Instagram'da dijital varlıklarını yayınlarken veya paylaşırken herhangi bir ücret ödemeyeceğini söyledi. NFT'lerin içerik oluşturucuların geçimini sağlamasına yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi. Bu ifade, kullanıcıların bir noktada NFT’leri doğrudan Instagram'dan alıp satabileceği anlamına geliyor.

Zuckerberg, içerik oluşturucuların nihayetinde uygulama üzerinden NFT'leri basabileceklerini ifade etti.

Twitter'a Instagram özelliği: Akrabalardan kaçmak isteyenler görünmez olacak Sosyal medya platformu Twitter, ‘Circle’ isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Instagram’daki Yakın Arkadaşlar seçeneğine benzeyen özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri tweetleri yalnızca Circle grubuna eklediği kişilere açık yapabilecek.

Test aşamasında ilk kez görüldü: WhatsApp yine Instagram özelliğini kopyaladı WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki özellik ile platform, Instagram’a bir adım daha benziyor. Çünkü söz konusu değişim durum güncellemelerinin sohbet listesinde bir halka simgesi ile görülmesi.