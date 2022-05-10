Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya ait anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, metin, ses, görüntü ve dosya olmak üzere kullanıcılara çeşitli şekillerde mesajlaşma imkanı sağlıyor. Android, iOS, web gibi farklı işletim sistemleri tarafından desteklenen cihazlarda kullanılan WhatsApp’ın sesli ve görüntülü konuşma özellikleri de bulunuyor.

Mesajlaşmayı daha kolay hale getirmek isteyen WhatsApp, kardeş uygulaması Instagram’ın DM (direkt mesaj) bölümünde yer alan emoji tepkileri özelliğini uygulamaya entegre etti. Bir mesaja cevap vermek için kullanıcılar artık sadece ifade bırakabilir. Mesajın üzerine basarak açılan ekrandaki emojilerden birini seçebilirsiniz.

Şu anda altı emoji kullanılabiliyor; onay, kalp, gülen yüz, şaşırma, ağlayan yüz, temenni (ya da 'çak bir beşlik')

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de sizin için mesaj tepkileri özelliğini deneyimledik. Henüz akıllı telefonlarımızda yer almadığı için mesaj tepkilerini WhatsApp Web (bilgisayar) uygulamasında test ettik.

WhatsApp'ın kullanıma sunacağı bir diğer özellik ise dosya boyutun artırmak olacak. Tüm kullanıcılara sunulduğu açıklanan güncelleme ile kısa süre içinde 2 GB'a kadar boyuta sahip medya dosyalarını paylaşma imkanı bulacaksınız. Ayrıca geçtiğimiz günlerde şirket tarafından yapılan açıklamada, gruplara 512 kişiye kadar kişi eklenebileceği de belirtildi. Şimdiye kadar gruplar 256 kişiyle sınırlıydı.

Whatsapp'ta mesajlara emoji ile tepki verme dönemi Whatsapp'ta mesajlara emoji ile tepki verme dönemi başladı.

WhatsApp köklü değişimde: Üç yeni özellik daha WhatsApp, Android, iOS ve web platformlarında emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini herkese sunduktan sonra iki özellik daha başlattı. Bunlardan biri gruplara 512 kişiye kadar kişi eklemek, diğeri ise maksimum dosya boyutunun 2 GB’a yükselmesi.