Türkiye Gazetesi

NASA’nın Kanada ve Avrupa uzay ajansları ile ortak çalışmasıyla geliştirdiği ve 10 milyar dolara mâl olan James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021’de uzaya fırlatılmasının ardından derin uzaydaki ilerleyişini sürdürüyor. Teleskobun Temmuz ayında bilimsel görüntüler toplamaya başlaması beklenirken, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Webb, 18 aynasını uzaya hizalayan araştırmacılara önceki fotoğraflardan şaşırtıcı derecede çok daha ayrıntılı bir görüntü gönderdi.

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin küçük uydu gökadası Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı. Görüntü, James Webb Uzay Teleskobu’nun en soğuk aleti Orta Kızılötesi Cihazı (MIRI) odaklanırken yakalandı.

EN AYRINTILI GÖRÜNTÜ

MIRI test görüntüsü (7,7 mikronda), Büyük Macellan Bulutu'nun bir bölümünü içeriyor. Böylece MIRI, Webb'in performansını test etmesi için yoğun bir yıldız alanı sağladı. Aynı görüntüler, yakın ve orta kızılötesi evrenin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan Spitzer Teleskopu tarafından da yakalanmıştı. Ancak Webb'in görüntüsü, daha önce Spitzer görüntüsünde eksik olan yıldızlar arası gazı benzeri görülmemiş ayrıntılarla gösteriyor.

ABD’nin uzay ajansı, “Burada, yıldızlar arası gazın termal dengesinde ve kimyasında önemli rol oynayan 'polisiklik aromatik hidrokarbonlardan' veya karbon ve hidrojen moleküllerinden gelen emisyonu görebilirsiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

James Webb'in üzerine yerleştirilen 18 gelişmiş ayna parçasının her biri Spitzer'deki tek parçadan daha büyük olduğundan kızılötesi gökyüzünün gelişmiş netlikle görülmesini ve daha da fazla keşif yapılmasını sağlaması bekleniyor.

NASA 'Lütfen bize göndermeyin' diyerek yalvardı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na ait NASA Meteor Watch isimli hesaptan ilginç bir açıklama geldi. Facebook paylaşımında “Lütfen bize göktaşı fotoğrafları göndermeyin” denildi.

Kadınlarda kanser riskini artırdığı bulundu: NASA, yapay gövdeyle Ay'da test edecek ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya’nın uydusu Ay’daki radyasyon risklerini gözlemlemek için yeni bir deney başlatmaya hazırlanıyor. NASA, yapay kadın bedenleri geliştirerek Ay’a gönderecek.