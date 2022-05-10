Türkiye Gazetesi

Space -X ve Tesla CEO'su Elon Musk Ukrayna’ya uydu interneti sağlamasının ardından Rusya’dan tepki çekmişti. Musk, tehdit iddialarının ardından "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" paylaşımında bulundu. Elon Musk’ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

ANNESİNDEN TEPKİ GELDİ

Satın aldığı platformda 91 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk’ın tweeti kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Musk'ın diyetsiyen ve yazar annesi Maye Musk, oğlunun mesajını alıntıladı ve "kızgın yüz" emojisi ile beraber; "Bu komik değil" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Annesinin mesajı üzerine cevap veren Elon Musk, "Özür dilerim! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" paylaşımında bulundu.

Elon Musk'tan Japonya'ya 'Yok olacaksınız' uyarısı Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Sabah saatlerinde attığı bir tweetle hayranlarını endişelendiren Musk, "Gizemli bir şekilde ölürsem, sizi tanımak güzeldi" dedi. Yeni bir açıklamasında ise milyarder, Japonya'yı uyardı.

Rus askerinden Elon Musk'a tehdit! Milyarderin 'Ölürsem' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Elon Musk, bir kez daha yaptığı açıklama ile sosyal medyayı karıştırdı. Ukrayna’ya Starlink uydu terminali tedarik ettiği için Rus medyasında çıkan bir habere göre tehdit edilen Musk, bu kez gizemli bir “Eğer ölürsem” ile başlayan tweeti attı.

Elon Musk hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Zorbalığa uğradı, iki hafta hastanede yattı Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın Güney Afrika'da lise döneminde siyahlara hakaret eden bir beyazla kavga ettiği ve bu olaydan sonra da zorbalığa uğradığı, şiddet görerek iki hafta hastanede yattığı belirtildi.