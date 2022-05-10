Türkiye Gazetesi

Teknoloji denilince akla gelen ilk şirketler son günlerde büyük maddi kayıplarla karşılaştı. Son üç işlem seansında teknoloji devleri 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti. Dünyanın en değerli halka açık şirketi olarak tanımlanan 'iPhone üreticisi' Apple'ın, Çarşamba günü kapanıştan bu yana 220 milyar doları buhar oldu.

NTV'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranının artırıldığını ve enflasyonun çok yüksek olduğunu açıkladı. Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed) gösterge faiz oranını yükseltmesiyle özellikle teknoloji devlerinde hisse senetleri hızla satılmaya başlandı. Apple, Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.

Apple'ın dışında son üç işlem gününde büyük kayıp yaşayan diğer şirketler şu şekilde;

Microsoft yaklaşık 189 milyar dolar değer kaybetti Tesla 199 milyar dolar kaybetti Amazon’un piyasa değeri 173 milyar dolar azaldı. Google’ın çatı şirketi Alphabet, geçen haftaya göre 123 milyar dolar daha az değere sahip Nvidia’nın kaybı 85 milyar dolar. Facebook’un ana şirketi Meta Platforms, 70 milyar dolar değer kaybetti.

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