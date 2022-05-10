Türkiye Gazetesi

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, artık iPod üretmeyeceklerini duyurdu. Joswiak, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.

Firmanın bu kararı, 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.

21 YILLIK DEVİR KAPANDI

En son 2019'da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu. İlk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen ve iPhone'a daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu. İlk iPod ise 10 Ekim 2001'de piyasaya sürülmüştü.

Apple'dan iPhone 4S sahiplerine tazminat Apple, iPhone 4S modellerini bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle kullanıcılarına tazminat ödeyecek.

İngiltere Apple’a savaş açtı: Milyarlarca dolar para cezası İngiltere hükümeti, Dijital Piyasalar Birimi (DMU) kurumu ile Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerine ‘piyasayı bozan eylemleri’ nedeniyle para cezası verecek. Kurallara uymayan şirketlere kurum, şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10’una el koyabilecek.