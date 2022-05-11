Türkiye Gazetesi

Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı 25 Nisan'da yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Kısa süre sonra Musk, önce Rus bir subay tarafından Ukrayna'ya internet hizmeti sağlayan Starlink uydu terminalleri sağladığı için tehdit edildiğini söyledi. Ardından da bir tweette "Gizemli bir şekilde ölürsem, sizi tanımak güzeldi" diyerek hayranlarını endişelendirdi.

Elon Musk ile MrBeast arasındaki tweetler

Elon Musk'ın endişe verici gizemli tweetine annesi Maye Musk "Bu komik değil" şeklinde bir tweet ile tepki verdi. Musk da annesinden özür diledi. Milyarder iş insanının attığı ölüm tweetine tepkiler artarken, ilginç bir yorum da YouTuber MrBeast'ten geldi. MrBeast olarak bilinen YouTube yıldızı Jimmy Donaldson, Musk'ın ölmesi durumunda Twitter'ı istediğini belirtti. Donaldson, "Bu olursa Twitter alabilir miyim?" yazarken, Musk da basit ve şaka yollu bir şekilde "Tamam" diyerek karşılık verdi.

TWİTTER ELON MUSK İLE DEĞİŞECEK

Milyarderin tweetinin ardından Donaldson, "Şaka bir yana, güvende ol! Seni seviyorum." şeklinde bir tweet daha gönderdi. Bu arada, MrBeast'in YouTube'da 95 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Değişim bir şaka gibi görünse de, Musk 2019'da Twitter'da Donaldson'ın öncülük ettiği bir yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığını açıklamasının ardından pek çok kişi anlaşmaya tepki olarak sosyal medya hesabını kapattı. Sunucu ve Good Place oyuncusu Jameela Jamil, Musk'ın mülkiyetinde ortamın nasıl değişeceğinden korktuğu için siteden ayrıldığını söyledi. Çünkü kendini 'ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi' olarak tanımlayan milyarder iş insanı, Twitter'da ifade özgürlüğünü daha da artıracağını söylemişti. Ancak birçok kullanıcı, böyle bir durumda sözlü ve psikolojik şiddetin daha da artmasından endişe ediyor.

Elon Musk: Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağım Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan Donald Trump'ı sevindirecek bir açıklama geldi. Musk, Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını söyledi.

Rus askerinden Elon Musk'a tehdit! Milyarderin 'Ölürsem' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Elon Musk, bir kez daha yaptığı açıklama ile sosyal medyayı karıştırdı. Ukrayna’ya Starlink uydu terminali tedarik ettiği için Rus medyasında çıkan bir habere göre tehdit edilen Musk, bu kez gizemli bir “Eğer ölürsem” ile başlayan tweeti attı.