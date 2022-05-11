Türkiye Gazetesi

WhatsApp, daha önce ticari hesaplara sunduğu mesaj filterleme özelliini standart kullanıcılara da sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl şirket, belirli sohbetleri hızlı bir şekilde bulmak için bazı basit filtreler eklemişti. Bu gelişmiş arama filtreleri Android, iOS ve Masaüstü WhatsApp beta sürümlerinde işletme hesaplarının kullanımına sunuldu. Yani bu özellik işletmelerle sınırlıydı. Bu nedenle standart WhatsApp hesapları bu özelliği kullanarak sohbetleri filtreleyemiyordu. Ancak WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemesinde bir şeyler değişecek.

WABetaInfo'nun yayınladığı bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, filtre tuşu, Masaüstünde arama çubuğuna dokunulduğunda işletme hesapları tarafından görülebilir. Bu özellik sayesinde WhatsApp, okunmamış sohbetleri, kişileri ve grupları aramayı kolaylaştırıyor. Standart WhatsApp hesapları da uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde aynı özelliği kullanabilecek. Ancak başka bir fark daha var; sohbet ve mesaj aramadığınız zamanlarda bile filtre düğmesi her zaman görünür olacak.

Ekran görüntüsü WhatsApp Desktop beta'dan alınmış olsa bile, özelliğin Android ve iOS için WhatsApp beta'nın gelecekteki bir güncellemesinde de yayınlanacağını unutmayın. Ayrıca bu özellik, iki hafta önce WhatsApp beta UWP 2.2216.4.0 sürümünü yükledikten sonra zaten herkesin kullanımına sunuldu. Ne yazık ki, bu özellik standart WhatsApp hesapları için geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede kullanabileceksiniz.

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