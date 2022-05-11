Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Google, I/O 2022 geliştirici konferansında yeni cihazlarını tanıtıyor. Bu yıl alışılagelmiş Android güncellemesine ek olarak, ilk Pixel akıllı saat de dahil olmak üzere şirketin yeni cihazlar sunması bekleniyordu. Şirketin CEO'su Sundar Pichai ve ekibi sahneye çıkarak yeni ürünleri tek tek tanıtmaya başladı. Bizler sizler için canlı yayını takip ederek çıkan ürünleri sıcağı sıcağına aktarıyoruz...

Google, açılış konuşmasına çeviri uygulaması Google Translate'e 24 yeni dilin daha eklendiğini duyurdu. Artık Bolivya, Şili, Hindistan, Kenya, Etiyopya, Sierra Leone ve daha pek çok bölgenin dilini de çevirecek. Ayrıca Google Haritalar için 'Sürükleyici Görünüm' isimli özelliği uygulamaya eklediğini duyurdu. Sokak görünümüne ek olarak bu özellik ile havadan ve sokaktan çekilen görüntüler birleştirilecek.

ABD merkezli şirket, arama sayfasında da yenilikler sundu. Günlük olarak kullandığımız arama motoru, artık bir şeyleri keşfetme konusunda daha gelişmiş özelliklere sahip. Google I/O 22 etkinliğinde duyurulan yeni özellik sahne keşfi olarak adlandırılıyor. Kullanıcılar, Lens aracına eklenen bu yenilik sayesinde bir ürünü aradığında, o ürünün çevrede nerelerde bulunup bulunmayacağını gösterecek.

Meet ve Chat için de yeni özellikler var. Video konferans uygulaması Meet için canlı paylaşım işlevi artık mevcut. Normal şartarda uygulamada canlı ekran paylaşımı desteklenirken, yeni güncelleme ile üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunulan uygulamalara da bu destek eklendi. Artık videoları başkalarıyla eş zamanlı izleyebilmek mümkün. Örneğin YouTube videolarını izlerken ekranı paylaşabilirsiniz. Bu, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilecek. Google Chat için ise otomatik olarak oluşturulan özetler eklendi. Ayrıca Meet uygulamasının yakında stüdyo kalitesinde aydınlatmaya kavuşacağı da duyuruldu.

Tanıtıma günler kaldı! Google Pixel 6a özellikleri ortaya çıktı Teknoloji devi Google’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı bütçe dostu akıllı telefon modeli Pixel 6a için yeni söylentiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun Mayıs ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor ve şimdi lansmanın yaklaştığını gösteren yeni ayrıntılar var.

Apple, Google ve Microsoft anlaştı: Tüm platformlara şifresiz doğrulama geliyor Üç teknoloji devi Apple, Google ve Microsoft, şifresiz doğrulama için birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ortak duyuruya göre şirketler, mobil, masaüstü ve tarayıcılarda parolasız oturum açma desteğini genişletmek için güçlerini birleştirdi.