Türkiye Gazetesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bugün Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, Baykar'ın faaliyetlerine ilişkin konuştu.

"20 ÜLKEYE İHA SATIYORUZ"

Şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20’den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayan Selçuk Bayraktar "Bu ülkelerin 13'ü insansız platformların aktif olarak kullanıyor" dedi.

"GELİRİMİZ YÜZDE 95'İ İHRACATTAN"

Bayraktar, Baykar’ın gelirinin yüzde 95’inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyerek "Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA" yorumunda bulundu.

ABD'Lİ FİRMAYA "HODRİ MEYDAN" DEDİ

Yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip ilk SİHA’sı olması planlanan Bayraktar TB3’e de değinen Selçuk Bayraktar "Gerçi dün bir Amerikalı firma, ‘kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız’ diye yayında bulundu. Bakalım kim önce yapacak" şeklinde meydan okudu. ABD’li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B STOL İHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.

Bu arada, Selçuk Bayraktar'a İTÜ tarafından "Fahri Doktora" verildi.

ABD’nin ünlü dergisinden Bayraktar TB2 çıkarması: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği Bayraktar TB2’ler dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki etkisiyle adından söz ettiren Bayraktar TB2 insansız hava araçları, ABD’nin ünlü dergilerinden The New Yorker’da gündem konusu oldu. Dergide yayımlanan bir makalede Bayraktar için “Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” ifadeleri kullanıldı. 13 ülkeye satışı gerçekleştirilen SİHA’ların Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya kadar 800’den fazla atış yaptığı belirtildi.

Bayraktar TB2 yine hayran bıraktı: Canlı yayında öve öve bitiremediler Yerli ve milli teknolojiyle üretilen Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da sergiledikleri başarılı performans ile dünya medyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir Fransız kanalında yayınlanan programda övgüleri toplayan Bayraktar TB2 için, "Hepsinden önemlisi bu drone, onu yok etmek için gönderilmesi gereken füzeden daha ucuz. Bu yüzden ekonomik olarak gerçek bir konu var" ifadeleri kullanıldı.

Gençlerin isteği üzerine harekete geçen Erdoğan, Selçuk Bayraktar’ı arayıp söz aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam iftarda gençlerle bir araya geldi. Bursların bu ay erken yatırılacağının müjdesini veren Erdoğan, gençlerin Selçuk Bayraktar isteğini geri çevirmedi. Selçuk Bayraktar’la iftar yapmak isteyen gençlerin isteği üzerine telefonla Bayraktar’ı arayan Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. TEKNOFEST gençliği dediler ki bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz" dedi. Bayraktar ise bayrama kadar geleceğinin sözünü verdi.