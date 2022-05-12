Türkiye Gazetesi

New York Times'ın haberine göre, Netflix şirketi çalışanlarına bir not göndererek reklamlı bir daha düşük fiyatlı abonelik planı üzerinde çalışmaya başladı. Bu yeni plan 2022'nin son çeyreğinde (ekim, kasım, aralık aylarında) yaklaşık olarak Netflix'in şifre paylaşımını kırmaya başlamayı planladığı tarihte tanıtılacak.

Şifre paylaşımı demişken, milyonlarca abonesi bulunan platform, bir abonelik hesabının farklı kişiler tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla yeni bir ücretlendirme planı başlatacaklarını duyurmuştu. Yani bir arkadaşına Netflix şifresini veren herkes ilerleyen dönemlerde daha fazla para ödeyecek. Şirket, bir abonelik altında açılan her profil başına ‘cüzi’ bir miktarda ödeme alacağını açıkladı.

Netflix, tahmini olarak 100 milyon kişinin bu yolla platformdaki yayınları izlediğini ve bunun şirketin büyümesini engellediğini söylemişti. Platformun operasyon ve ürün müdürü Greg Peters, “Farklı bir şehirde yaşayan bir kız kardeşiniz varsa, onunla Netflix'i paylaşmak istersiniz bu harika. Bu paylaşımı kapatmaya çalışmıyoruz. Ancak hizmetten faydalanması için biraz daha fazla ödemenizi isteyeceğiz.” dedi.

REKLAMLI NETFLIX PLANI GELİYOR

Netflix şefi Reed Hastings, yatırımcılara şirketin önümüzdeki bir iki yıl içinde reklam destekli bir plan başlatacağını açıkladı. Ancak daha erken gerçekleşeceği ortada. Açıklamasında Hastings, “Apple dışındaki her büyük yayın şirketi, reklam destekli bir hizmet duyurdu. Bunun nedeni, insanların daha düşük fiyatlı seçenekler istemesi.” şeklinde konuşmuştu.

2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybeden platform, ikinci çeyrekte de iki milyon abone daha kaybetmeyi bekliyor. İlk çeyrekte ek 25 milyon abone kazanmayı bekliyordu ancak dünya çapında 221,6 milyon abone sayısında kaldı. Üstelik daha uygun fiyatlı abonelik planı kullanan üyeler, eğer reklam sunulmaya başlanırsa üyeliklerini iptal edeceklerini açıklıyor.

eToro analisti Mark Crouch, reklam destekli bir planın bazı müşterileri cezbetmesine rağmen birçok kişiyi ise Netflix’in rakibi Disney+ ve Amazon Prime Video platformlara yönlendireceğini düşünüyor. Daily Mail'ın haberine göre, Twitter'da binlerce kullanıcı reklamlı plan başlatılırsa aboneliklerini iptal edeceklerini söylüyor.

Şu anda Netflix abonelik ücretleri şu şekilde;

Temel plan 37,99 TL

Standart plan 57,99 TL

Özel plan 77,99 TL

Netflix abone sayısında sert düşüş! Şirket harekete geçti: Uygun fiyatlı sistem geliyor Küresel çapta fiyatlardaki artış milyonlarca insanın masraflarını kısmasına yol açtı. Netflix abonelik planlarının da yükselmesinin ardından platformun abone sayısı hızla düştü. İnternet televizyon ağı Netflix'in 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiği ortaya çıktı.

Netflix fiyatlarına zam! Artık en düşük 38 TL Popüler video akış servisi Netflix, fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Platformdaki üyelik paketlerinin güncellenmesi kullanıcıları üzdü. En düşük paket artık 37,99 TL oldu.