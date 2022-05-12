Türkiye Gazetesi

Apple, hisse senetlerini yoğun bir şekilde satmasının ortasında dünyanın en değerli şerketi konumunu kaybetti. iPhone telefonları ile nam salan şirketin yaklaşık iki yıllık en değerli şirket tahtı macerasına petrol üreticisi son verdi. Suudi Arabistanlı petrol ve gaz üreticisi Aramco, Apple'ın önüne geçti.

Yatırımcılar, daha az riskli olarak gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerinin hisselerini satıyorlar. Bitcoin, diğer büyük kripto para birimleri ve dijital varlıklar da keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor. Apple hisseleri Çarşamba günü New York borsasında yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2.37 trilyon dolar değerinde borsa değerlemesi ile kapattı.

ARAMCO, APPLEE'I TAHTINDAN ETTİ

Apple'ın sert bir şekilde değer kaybetmesiyle petrol ve gaz üreticisi Aramco 2.42 trilyon dolar değeriyle en değerli şirket tahtına oturdu. Aramco, 2020'den bu yana ilk kez birinci sıraya yerleşti. Enerji üreticilerinin hisseleri bu yıl ham petrol ve doğal gazın maliyetinin artmasıyla yükseldi. Bu arada Apple'ın hisseleri, teknoloji hisselerindeki satışların ardından yılın başından bu yana neredeyse yüzde 20 düştü.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ RİSKLİ GÖRÜLÜYOR

Fiyat artışının en büyük nedenleri arasında COVID-19 pandemisi gösterilirken, aynı zamanda küresel ekonominin iyileşmesinin önündeki en büyük tehdit de. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, soruna faiz oranlarını yükselterek karşılık vermekte. Bu da yüksek borçlanma maliyetinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleri nedeniyle daha riskli yatırımlardan uzaklaşmayı tetikledi.

Perşembe günü Japonya'nın SoftBank Grubu, teknoloji yatırımlarının değeri düşerken Vision Fund işinde 26.2 milyar dolarlık rekor bir kayıp bildirdi. Kayıp, şirketin rekor yıllık kâr bildirdiği bir yıl öncesiyle tam bir tezat oluşturuyor. O zamandan beri, SoftBank'ın pay sahibi olduğu, araç çağırma firmaları Didi ve Grab da dahil olmak üzere bir dizi şirket değer kaybetti.

Teknoloji şirketlerine yatırım riskli varlıklar olarak görülürken, Bitcoin fiyatı da 27 bin doların altına indi. Dünyanın en büyük ve en bilindik kripto para birimi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında rekor seviyeye ulaşmasından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 60'ını kaybetti. Ethereum blok zinciri ağına bağlı dijital para olan Ether de tekrar keskin bir şekilde düştü ve geçtiğimiz hafta değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetti.

Apple artık iPod üretmeyecek ABD'li teknoloji firması Apple Inc, taşınabilir müzik cihazı iPod'un üretimini durdurma kararı aldı. Böylelikle bir devir daha kapandı.

Apple'dan iPhone 4S sahiplerine tazminat Apple, iPhone 4S modellerini bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle kullanıcılarına tazminat ödeyecek.