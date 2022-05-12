Türkiye Gazetesi

Apple hakkındaki söylentiler bitmek bilmiyor... Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 hangi şarj bağlantı noktasıyla gelecek? Teknoloji uzmanlarından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Apple'ın kendi Lightning kablosunu kullanan son iPhone olacağı söyleniyor.

Güvenilir teknoloji analistlerinden Ming-chi Kuo'nun yeni bir açıklamasına göre Apple, iPhone 14'ten sonra USB-C şarj bağlantısına geçmeyi düşünüyor. Yaklaşık 10 yıldır Lightning'i kullanan şirket, Avrupa Birliği'nin elektronik atıkları azaltmak için hayata geçirmeye kararlı olduğu tek tip şarj zorunluluğu nedeniye USB-C'ye geçmeye hazırlanıyor.

Bu arada, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bazı iddialarda ise Apple'ın USB-C'ye geçmeden iPhone'larda fiziksel kablosuz şarj özelliğini başlatacağı yönündeydi. Ancak en son sızıntılar, Apple'ın bunun yerine 2023'te piyasaya sürmesini beklediğimiz iPhone 15'te USB-C'ye geçeceğini gösteriyor.

Apple, iPad dahil olmak üzere diğer cihazlarının çoğunda zaten USB-C kullanıyor. USB-C, Lightning'den daha hızlı şarj ve daha iyi veri hızı sunuyor. Apple'ın USB-C'yi benimsemesi, tüm akıllı telefonların aynı konektörleri kullanmasını gerektirecek yeni düzenlemeler getirmek isteyen AB ile ilişkilere yardımcı olabilir.

Her cihaza ayrı şarj aleti almaya son! Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki tüm akıllı cihazlar (telefon, tablet, kulaklık vb) için tek tip şarj aleti kullanımını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. 2012'den beri Lightning bağlantı noktasını ve adaptörünü kullanan Apple da böylece USB bellek bağlantı noktası getirmek zorunda kalacak.

Apple, şarj girişini tamamen kaldırıyor ABD'li teknoloji devi Apple, yeni çıkaracağı iPhone akıllı telefonlarında şarj portunu tamamen kaldırmayı planlıyor. Apple'ın USB-C şarj standartını benimsemesi beklenirken ters köşe yaptı.