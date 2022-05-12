Türkiye Gazetesi

Asia Times gazetesinde Gabriel Honrada imzasıyla yayımlanan makalede, “Türkiye’nin Bayraktar TB2 drone’larının elde ettiği ikonik statüye şimdiye kadar çok az sayıda modern silah ulaşabildi” ifadesi kullanıldı. İnsansız hava aracı kamerasıyla çekilen ve Suriye, Karabağ ve Ukrayna’da savaş bölgelerindeki hedeflerin lazer güdümlü bombalar tarafından havaya uçurulduğunu gösteren görüntülerin Bayraktar TB2’lerin son derece etkili ve ölümcül bir silah olarak itibarını pekiştirdiği belirtilen makalede Azerbaycan'ın TB2 filosunun da savaşın sonucunu belirlemede çok önemli olduğu kaydedildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “TB2, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnişinde de çok etkili oldu ve Rus kuvvetlerine büyük kayıplar verdirdi. Türk SİHA’ları muhtemelen Rus kruvazörü Moskva'nın batması ve Amiral Essen fırkateyninin tahrip edilmesi gibi Rusya'nın savaştaki en önemli kayıplarından bazılarında kilit rol oynadı. Bu başarılar, TB2'yi ve Türkiye'nin gelişen drone endüstrisini uluslararası ilgi odağı haline getirerek, günümüzün büyüyen silah pazarında Türkiye’yi ABD ve Çin gibi büyük drone üreticilerine karşı güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı.”

ABD’nin ünlü dergisinden Bayraktar TB2 çıkarması: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği Bayraktar TB2’ler dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki etkisiyle adından söz ettiren Bayraktar TB2 insansız hava araçları, ABD’nin ünlü dergilerinden The New Yorker’da gündem konusu oldu. Dergide yayımlanan bir makalede Bayraktar için “Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” ifadeleri kullanıldı. 13 ülkeye satışı gerçekleştirilen SİHA’ların Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya kadar 800’den fazla atış yaptığı belirtildi.

Bayraktar TB2 yine hayran bıraktı: Canlı yayında öve öve bitiremediler Yerli ve milli teknolojiyle üretilen Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da sergiledikleri başarılı performans ile dünya medyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir Fransız kanalında yayınlanan programda övgüleri toplayan Bayraktar TB2 için, "Hepsinden önemlisi bu drone, onu yok etmek için gönderilmesi gereken füzeden daha ucuz. Bu yüzden ekonomik olarak gerçek bir konu var" ifadeleri kullanıldı.