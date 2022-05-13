Türkiye Gazetesi

Twitter çalışanlarına gönderilen bir e-postaya göre, CEO Parag Agrawal, Twitter'ın tüketici ürünleri ve gelir liderlerinin şirketten ayrılacağını açıkladı. Agrawal, şirketin işe alımları geçici olarak duraklattığını ve mevcut tüm iş tekliflerini gözden geçireceğini de ifade etti.

Agrawal, Twitter'ın 2020'de belirlediği agresif büyüme hedeflerine ulaşabileceğine olan güvenini sürdürmek için kullanıcı büyümesi ve gelir kilometre taşlarına ulaşamadığını söyledi. CEO, “İşe alma ve maliyetler konusunda bilinçli olmaya devam etmemiz gerekiyor” diye yazdı.

İKİ AYRILIK

Twitter sözcüsü Catherine Hill, e-posta ile iki çalışanın şirketten ayrılacağını doğruladı: “Sorumlu ve verimli olduğumuzdan emin olmak için işçilik dışı maliyetleri geri çekiyoruz. Bu hafta geçerli olmak üzere, kritik iş rolleri dışında çoğu işe alım ve doldurma işlemini duraklatıyoruz.”

Ayrılanlar arasında sosyal medya platformunun tüketici ürünleri başkanı Kayvon Beykpour ve gelir başkanı Bruce Falck yer alıyor. Her iki yönetici de işten ayrıldıklarını doğruladı. Beykpour, babalık iznindeyken işine son verileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

Agrawal, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey'in görevi bırakmasının ardından Aralık ayında CEO olarak göreve başlayınca iki yöneticiyi de bu rollere yerleştirmişti.

TWİTTER HİSSELERİ ÇAKILDI

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