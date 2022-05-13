Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Android 12 oldukça büyük bir yazılım güncellemesiydi ve birçok şeyi değiştirdi Bu nedenle Android 13 için de heyecan dorukta. Yeni Material You tasarımını tanıtarak ortalığı karıştıran Android 12 sürümünden sonra, hepimiz Google'ın bu yeni görsel tarzı geliştirmeye devam etmesini bekliyoruz.

Google, I/O 2022 geliştirici konferansında yeni akıllı telefon modeli Pixel 6a’yı, akıllı saati Pixel Watch’ı ve Pixel Buds Pro kablosuz kulaklığı ve birçok yeni cihaz ve yazılımı tanıttı. Tanıtım etkinliğinde ayrıca Android 13 için de küçük tüyolar verildi. Yeni sürüm genel beta olarak yayınlandı ve şu anda uyumlu cihazlarda test ediliyor.

ANDROID 13 BETA ÖNİZLEMESİ

Android 13, uygun Pixel cihazlarda Ağustos 2022'ye kadar piyasaya sürülecek. Android 13'ün resmi olarak 2022 yılının Ağustos ayında veya Eylül ayının başlarında çıkacağını söyleyebiliriz. Yazılımın, Haziran beta güncellemesiyle platform kararlılığına ulaşması bekleniyor, yani geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için yeşil ışık verilecek.

Nihayetinde yeni sürüm desteklenen tüm cihazlara gönderilecek. Mevcut genel beta, Pixel telefonlar (Pixel 4 ve daha yenisi) ile OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro ve Realme GT 2 Pro gibi birkaç akıllı telefon modelinde kullanılabiliyor.

Kesin olan bir şey var ki o da geliştirici güncellemesi yalnızca Pixel telefonlarda kullanılabilir. Android 13'ün resmi duyurusunun ardından Google'ın desteğini diğer telefon markalarına da genişletmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, hangi üreticilerin katılacağına dair bilgi yok. Birçok telefon üreticisi birkaç yıl önce Android 10 beta sürümüne katılırken, liste Android 11 ve Android 12 ile giderek küçüldü.

İşte 2022'nin sonunda kesinlikle Android 13 alacak telefonlardan bazıları:

Google Pixel serisi ( Pixel 6, Pixel 6 Pro , Pixel 6a , Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G) Samsung Galaxy S22 serisi ( S22, S22 Plus, S22 Ultra ) Samsung Galaxy S21 serisi ( S21, S21 Plus, S21 Ultra , S21 FE ) Samsung Galaxy Z Fold serisi ( Z Fold 4 , Z Fold 3) Samsung Galaxy Z Flip serisi ( Z Flip 4 , Z Flip 3) OnePlus 10 Pro

ANDROID 13 ÖZELLİKLERİ

Görsel iyileştirmeler

Android 12, duvar kağıdınızın baskın renklerini çıkaran ve bunları arayüzünüzü boyamak için kullanan otomatik temayı tanıttı. Android 13 ile Google, önceden hazırlanmış dört renk teması sunarak işlevselliği genişletiyor.

Android 12 ile sunulan görsel yenilemeyi temel alan Android 13, arayüze bir dizi yaşam kalitesi iyileştirmesi ekledi. Stock Android'de artık, duvar kağıdınızdaki baskın rengi alan ve onu simgelerinize bir renk tonu olarak uygulayan ve sade bir monokrom görünüm sağlayan Temalı Simgeler var. Normalde ekranın alt kısmında bulunan Google Arama widget'ı da seçtiğiniz renklerle tema oluşturarak daha tutarlı bir görünüm sağlar.

Bu özellik yalnızca ana ekranda çalışır (uygulama kütüphanenizdeki uygulamalar temalı olmaz) ve şu ana kadar yalnızca stok uygulamalarla çalışıyor.

Android 13 ayrıca, artık boş bir alana uzun süre basarak mevcut arka planları doğrudan ana ekrandan ön izlemenize izin veren, yeniden tasarlanmış bir duvar kağıdı seçiciyle birlikte gelecek. Normal duvar kağıdı menüsü kadar kullanışlı olmasa da, arka planınızı hızla değiştirmenize olanak tanıyacak.

Ayrıca, dinlediğiniz şarkının ilgili albüm resmini çok daha belirgin bir şekilde öne çıkaran iyileştirilmiş medya kontrolleri de olacak.

Hızlı Ayarlar kutucuğu keşfi

Hızlı Ayarlar kutucuklarının keşfi o kadar iyi olmadığı için, Google, kullanıcıların bir uygulamanın bu kadar fazladan bir işlevsellik sunup sunmadığını bulmasını kolaylaştırmayı üstlendi. Özel bir Hızlı Ayarlar kutucuğu sağlayan bir uygulama yüklediğinizde, bildirim gölgesinde sizi değişiklik hakkında bilgilendiren bir bildirim sizi bekliyor olacak.

Çok dilli uygulamalar

Android 13 artık ayrı uygulamaların cihazlarının ana dil ayarından farklı bir dile sahip olmasına izin veren ilgili API'lere sahip. Örneğin, Android cihaz Türkçe olarak ayarlanabilir iken ayrı uygulamalar İngilizce olarak değiştirilebilir. Bu özellik, Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş > Uygulama Dilleri menüsünde bulunur ancak henüz beta sürümünde yayınlanmadı.

Fotoğraf Seçici

Android 13 ayrıca, daha önemli yeni özelliklerden biri olan yeni bir fotoğraf seçiciyi de sunacak. iOS'ta bulunana benzer şekilde ve gizliliği iyileştirme hedefiyle yeni fotoğraf seçici, kullanıcıların belirli fotoğrafları bir uygulamayla paylaşmalarına olanak tanır, bu da büyük bir gizlilik geliştirmesidir. Bu, varsayılan olarak tüm fotoğraf kitaplığınızı okumak için izin isteyen Android'in fotoğraf seçicisinin normal davranışıyla büyük bir tezat oluşturuyor.

Renk Vektör yazı tipleri

Android 13, COLRv1 yazı tipleri için tam destek sunacak ve tüm sistem emojilerini bu yeni yazı tipi biçimine güncelleyecek. Metin ve emoji, hangi ölçekte işlendiklerine bakılmaksızın artık çok daha keskin görünecek.

Gizlilik ve Güvenlik

Mevcut ‘harici depolama erişimi’ açılır pencereleri yerine, Android 13'ü hedefleyen uygulamalar, talep etmek için üç ek ayrıntılı medya iznine sahip olacak. ‘Medya görüntülerini okuyun, ‘Medya sesini okuyun’ ve ‘Medya videosunu okuyun’ üç yeni kategoridir ve bunlar, uygulama izinlerinin daha iyi bir mikro yönetimine olanak tanıyor. Ayrıca arka planda vücut sensörlerini ve bunların veri toplamasını hedefleyen yeni bir izin daha var.

Yıl sonuna kadar Android 13, yalnızca mevcut gizlilik/güvenlik durumunuzu derecelendirmekle kalmayacak, aynı zamanda size zamanında ilgili önerilerde bulunacak yeni bir Gizlilik ve Güvenlik menüsüne sahip olacak.

Gizlilik ve izinlerde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır. Android 13 nihayet sistemin veya kullanıcının izinleri otomatik olarak iptal etmesine izin verecek. Bu, herhangi bir nedenle bir uygulamaya önceden sağlanan izinleri engeller ve potansiyel olarak gizliliği ve güvenliği önemli ölçüde artırır.

Android 13 artık, pil ömrünü önemli ölçüde azaltmadan yüksek kaliteli müziğin iletilmesini sağlayan Bluetooth LE ses özelliğine sahiptir.

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