Türkiye Gazetesi

NASA'nın kısa süre önce yayımladığı Mars fotoğraflarında dikkat çeken bir detay sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Fotoğrafa dikkatli bakıldığında mağara kapısı gibi duran bir detay yer alıyor. Henüz fotoğraftaki kapıya benzer şeklin ne olduğu bilinmese de birçok teori ortaya atıldı bile.

Fotoğraf, Curiosity uzay aracındaki Mast Camera aracılığıyla 7 Mayıs günü çekildi. Webtekno'nun haberine göre, kayanın içine doğru kazılmış kapıya benzeyen bir şekil görünüyor.

Sosyal medya platformu Reddit'te bazı kullanıcılar, kayadaki kapı şeklindeki yarığın baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabileceğini söyledi. Kayanın kırılmasına yol açabilecek baskının ise Mars depremlerinden kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Mars helikopterinden haber alınamıyor ​ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kızıl Gezegen Mars'ta görev yapan Ingenuity isimli helikopteri ile iletişim kesildi. Perseverance uzay aracında bulunan mini helikopter, Mars'taki toz miktarının artmasıyla sistemini kapattı.

Mars'ta şimdiye kadarki en büyük deprem gerçekleşti ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'ta yeni bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Ajansı, 4 Mayıs günü gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremi 'canavar depremi' olarak tanımladı ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olduğunu belirtti.