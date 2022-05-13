Türkiye Gazetesi

Crossword-Solver'ın 9 milyon Twitter paylaşımını (tweeti) inceleyerek yaptığı emoji araştırmasının sonuçları açıklandı. Hem dünya çapında hem de Türkiye'de en çok kullanılan emojiler belli oldu. Araştırma şirketi, ülkelerin en çok kullandığı emojileri bir harita üzerinde gösterdi. Emojilerin ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

En çok kullanılan emojiler

Şubat 2022’nin son iki haftasında elde edilen verilerle hazırlanan haritada toplam 75 ülkede en çok kullanılan emoji yer alıyor. Haritaya gülerken gözlerinden yaş gelen emoji hakim oldu. İkinci en popüler emoji ise kalpti. Türkiye’de en çok kullanılan emoji de gözlerinden yaş gelen gülen yüz.

Whatsapp'ta mesajlara emoji ile tepki verme dönemi Whatsapp'ta mesajlara emoji ile tepki verme dönemi başladı.

WhatsApp'ta emoji tepkileri devri resmen başladı Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, emoji tepkilerinin bugünden itibaren WhatsApp'taki tüm kullanıcılar için mevcut olacağını duyurdu . Bu özellik ilk olarak Nisan ayının ortalarında, yakında gelmesi planlanan Topluluklar da dahil olmak üzere bir dizi başka özelliğin yanında tanıtıldı.