Türkiye Gazetesi

Google Translate'e Quechua, Guarani ve Aymara gibi Amerika'nın ilk yerli dilleri de dahil olmak üzere 24 yeni dil eklendi. ABD merkezli şirket, bu 24 dilin dünya çapında toplamda 300 milyondan fazla kişi tarafından konuşulduğunu belirtti.

Google Translate Araştırması'ndan bilim insanı Isaac Caswell, "Bu, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki insanlar tarafından konuşulan Mizo gibi (yaklaşık 800 bin kişi) daha küçük dillerden, Orta Afrika'da yaklaşık 45 milyon kişi tarafından konuşulan Lingala gibi çok büyük dünya dillerine kadar uzanıyor" dedi.

TRANSLATE'TE İLK!

Amerika'nın yerli dillerine ek olarak, Google Translate artık ilk kez bir İngilizce lehçesini de destekleyecek; Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de konuşulan Krio eklendi. Şirket, bu en yeni dil grubunu, çoğunlukla Afrika kıtasında ve Hint alt kıtasında bulunan, çok büyük ancak yetersiz hizmet alan nüfusa sahip dilleri arayarak desteklemek için seçtiğini söyledi. Aynı zamanda, genellikle teknoloji tarafından göz ardı edilen yerli dilleri ele almak istiyor.

Böylece Google Translate tarafından desteklenen toplam dil sayısı 133'e çıktı. Ancak Google, dünya genelinde hala desteklenmeyen yaklaşık 7 bin dil olduğundan, hizmetin daha gidecek çok yolu olduğunu belirtiyor. Google, yeni dillerin Google Çeviri'de yayınlanacağını ancak birkaç gün boyunca dünya çapındaki tüm kullanıcılara ulaşmayacağını da ifade etti.

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