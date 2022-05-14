Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın amiral gemisi uygulaması Instagram, abonelik sistemini nihayet hayata geçirdi. Uzun süredir test aşamasındaki paralı sistem Türkiye’deki milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

Ocak ayında yapılan açıklamada Instagram, içerik üreticilerinin aylık 1 dolar ile 99 dolar arasında bir fiyat belirleyeceğini duyurmuştu. Ücretli abonelik sistemine kaydolan kullanıcılar, söz konusu içerik üreticisinin özel canlı videolarına, hikayelerine ve diğer özel içeriklerine erişebilecek. Yani abonelere olan özel içerikler tüm takipçilere veya kullanıcılara açık olarak sunulmayacak.

INSTAGRAM DAHA FAZLA PARA KAZANDIRACAK

TRT Haber’in Ocak 2022 tarihli haberine göre, abonelere özel mor bir halkayla gösterilen hikayelerde içerik oluşturucular, kamera arkası içeriği, özel anketler ve daha fazlasını paylaşabilecek.

İşte Türkiye'de başlayan abonelik sisteminden ilk görüntüler

Yine mor olan abone rozetleri, hayranların genel içeriğin yorumlarında öne çıkmasına yardımcı olacak ve içerik oluşturucuların gelen kutusundaki mesaj istek klasörlerinde tanınmalarına yardımcı olacak.

Abonelik sistemini başlatan içerik üreticilerin profillerinde şu anda mesaj ve e-posta kutucuklarının yanında 'abone ol' sekmesi yer alıyor. Abone ol'a tıklandığında yeni bir sayfa açılıyor ve burada aboneliğin başlatılması halinde kaç TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca abonelik planının ne gibi avantajlar sağlayacağı da açıklanıyor.

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