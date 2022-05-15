Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

12 GB+256 GB olmak üzere tek varyantla satışa sunulan Xiaomi 12’nin fiyatı 20.999 TL, Xiaomi 12 Pro’nun fiyatı ise 24.999 TL olarak açıklandı. Merakla beklenen Mi TV Stick 1.319 TL ve Xiaomi Buds 3T Pro da 2.099 TL’ye raflarda yerini aldı. Her iki model de çok yönlü çekim için profesyonel düzeyde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 K video kaydına imkân tanıyan 50 MP ana kameraya 5 MP telemakro kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bazı modellerin fişi çekildi Xiaomi, güncelleme desteği sona eren cihazların yer aldığı EOS listesini güncelledi. Yayınlanan listeye göre birçok Xiaomi telefon modeli artık güncelleme desteği alamayacak.