Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, geçtiğimiz hafta kararından vazgeçmişti. Bot hesap verilerine inanmadığını belirten Musk, anlaşmayı durdurarak herkesi şaşırtmıştı. Milyarder isim, “Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını oluşturduğu hesaplamasını destekleyen detaylar gelene kadar geçici olarak askıya alındı.” dedi.

Şimdilik satın alma işlemini askıya alsa da Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Musk, sosyal medya devini satın alma konusunda kararlı olduğunu vurguluyor. Musk, bot hesaplar konusunda Twitter’ın sağladığı verilere inanmadığını belirtmişti. Bu nedenle, Elon Musk, kendi Twitter ekibinin bir deney yaparak bot hesapları bulmaya çalışacağını söyledi.

Milyarder, yeni bir tweetinde, “Bunu öğrenmek için ekibim, Twitter'ın resmi hesabının rastgele 100 takipçisini inceleyecek. Başkalarını da bunu yapmaya davet ediyorum ve sonuçları görmek istiyorum.” şeklinde açıklama yaparak kullanıcıları da bot hesap avına davet etti.

MUSK, TWİTTER AKIŞINIZI DÜZELTMENİZİ İSTEDİ

Bir diğer açıklamasında ise Elon Musk, Twitter algoritmasının insanları manipüle ettiğini iddia etti. Tweetinde milyarder, "Twitter akışınızı düzeltmek için çok önemli:

1. Ana sayfaya dokunun.

2. Ekranın sağ üst köşesindeki yıldızlara dokunun.

3. 'En son tweetler'i seçin.

Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz. Farkı görmek için ileri-geri geçiş yapmak oldukça kolay" dedi. Konuya ilişkin bir diğer tweetinde ise, “Algoritmada kötü niyet olduğunu söylemiyorum. Algoritma ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve bunu yaparken farkında olmadan bakış açınızı manipüle ediyor/güçlendiriyor" diye ekledi.

Sosyal medya devinin kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk’ın paylaşımına cevaben, "Hayır, manipüle etmek için tasarlanmadı. Sizi anlamak ve neyle uğraştığınızı çözmek için tasarlandı. Bu kesinlikle istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden kişi bir algoritmayı kullanıp kullanmayacağını seçebilmelidir" dedi.

Elon Musk'tan flaş karar: Twitter'ı satın alma anlaşması askıya alındı Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada anlaşmanın durdurulma nedenini de ifade etti.

Elon Musk yönetimine hazırlık: Twitter iki üst düzey yöneticisi ile yollarını ayırdı Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attıktan sonra sosyal medya şirketinden ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Twitter, iki üst düzey çalışanın ayrıldığını duyurdu.