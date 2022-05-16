Türkiye Gazetesi

Meta'nın yan kuruluşu WhatsApp hakkında son gelişmeleri aktaran WABetaInfo bir yeniliği daha yayınladı. WhatsApp'taki durum çubuğunda faydalı bir iyileştirme yapılacak. Özellik hala geliştirme aşamasında olduğu için henüz resmi olarak kullanıcılara sunulmadı. Oldukça faydalı olabilecek bu özellikle WhatsApp durum çubuğunuzda artık bağlantı önizlemeleri görebileceksiniz.

Eski (mevcut) arayüz ve önümüzdeki güncellemeler ile gelecek arayüz

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, mevcut metin durum güncellemesi ile gelecekte yayınlanacak olan yeni güncelleme arasındaki farkı görebilirsiniz. WhatsApp, paylaşılan bağlantıya daha fazla ayrıntı ekleyerek zengin bir önizleme oluşturuyor.

Bu ekran görüntüsü, bağlantı önizlemesi iOS uygulamasından alınmıştır. Android için WhatsApp beta'da, metin durumu güncellemelerine bağlantı paylaşırken zaten bir önizleme var ancak bu zengin bir önizleme değil. WhatsApp gelecekte daha iyi bağlantı önizlemeleri yayınlamayı planlıyor. Aslında, ekran görüntüsü iOS için WhatsApp beta'dan alınmış olsa bile, WhatsApp kesinlikle aynı özelliği Android ve Masaüstü için WhatsApp beta'ya daha sonraki bir tarihte getirecektir.

Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede beta test kullanıcılarına sunulacak.

WHATSAPP BİRÇOK YENİLİK SUNUYOR

WhatsApp güncellemelerde güçlü bir şekilde ilerliyor ve kullanıcıları için sohbet deneyimini zenginleştiriyor. Şirketin sunduğu ve popüler anlık mesajlaşma uygulaması için üzerinde çalıştığı en yeni özelliklerden bazıları şu şekilde;

Son zamanlarda WhatsApp, 2 milyar kullanıcısına daha fazla dosya paylaşımı, daha büyük gruplar ve mesajlara çok ihtiyaç duyulan emoji tepkilerini getiren büyük bir güncelleme yayınladı. Artık bu yeni güncelleme ile 2 GB'a kadar dosya paylaşabilirsiniz. Bu aslında çok büyük bir değişiklik. Biliyorsunuz, bundan önce dosya ekleri 100 MB ile sınırlıydı.

WhatsApp gruplarında da son güncelleme ile katılımcı sayısı iki katına çıktı. Daha önce gruplar 256 kişiyle sınırlıydı ve şimdi 512 kişi bir WhatsApp grubuna katılabiliyor.

Gelecek özelliklere gelince, kısa süre önce WhatsApp'ın şu anda ticari olmayan hesaplar için test ettiği bir sohbet filtresi özelliğini yazmıştık. Bu özellik şu anda işletme hesapları için kullanılabilir ve tercihinize göre hangi sohbetlerin görüntüleneceğini özelleştirmenize olanak tanır. Gelecekteki bir güncellemeyle, işletme hariç WhatsApp hesapları (diğer bir deyişle normal kullanıcılar) bile özelleştirme seçeneğine sahip olacak.

Başkasının WhatsApp mesajlarını ortaya döken yöntemler Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Mesajlaşmak ve görüntülü aramak için ideal bir uygulama olarak görülen WhatsApp’ı yıllardır kullanmamıza rağmen hakkındaki birçok şeyi keşfetmiş değiliz.

WhatsApp herkese sunmaya hazırlanıyor: Filtrelemede yeni özellik Anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, mesaj filtreleme özelliğini geliştiriyor. Yeni elde edilen bir ekran görüntüsü, uygulamanın gelecekteki bir güncellemede sohbetleri standart WhatsApp hesaplarına filtreleme özelliği getireceğini gösteriyor.