Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone başta olmak üzere cihazlarına yeni işletim sistemi sürümleri göndererek kullanıcıları hem güvenlik açıklarına karşı koruyor hem de yeni özellikler ile cihazları zenginleştiriyor. ABD merkezli şirket, bu yıl iOS 16 güncellemesini yayınlayarak yeni özellikleri başlatacak. Zaman yaklaştıkça milyonlarca Apple kullanıcısının heyecanı da artıyor.

Bloomberg News’ten ünlü teknoloji analisti Mark Gurman, Power One bülteninde yeni bir iddia daha ortaya attı. Gurman, Apple’ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni sürüm hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı. Ünlü analist, iOS 16'nın sistem etkileşiminde yenilikler getireceğini ve aynı zamanda ‘taze Apple uygulamaları’ da sunacağını ileri sürdü.

IOS 16 İLE WIDGET DEĞİŞİKLİĞİ

Bununla birlikte, iOS 16'nın işletim sistemine büyük bir güncelleme getirmesi muhtemel görünmüyor. Yine de yeni uygulamaların gelecek olması kullanıcılar arasında heyecana neden oldu. Widget'lar iOS 14 ile yenilendiğinden beri, kullanıcılar uzun süredir Apple'ın iOS'a etkileşimli widget'lar getirmesini bekliyordu. Ancak widget'lara iOS 15'te de büyük çoğunlukla aynı kaldı. Bu nedenle iOS 16 için önemli widget değişiklikleri öngörülüyor.

Gurman, açıklamasında “Apple'ın yazılımı tamamen yeniden tasarlamasını beklemiyorum ancak sistemde büyük değişiklikler, yeni etkileşim yolları ve bazı yeni Apple uygulamaları olmalı. watchOS 9 ile ilgili haberler de önemli olacak.” dedi.

Gurman, akıllı saat işletim sistemi watchOS 9'un da önemli bir güncelleme olacağını ekledi. Gurman daha önce iOS 16 için yenilenmiş bir bildirim sistemi ve yeni sağlık ve fitness izleme özelliklerinin çalıştığını bildirmişti.

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