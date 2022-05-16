Türkiye Gazetesi

Deadline’da yer alan habere göre, Netflix, senaryosuz şovlarını ve stand-up gösterilerini yayınlamak için canlı yayın özelliği geliştirmeye çalışıyor. İnternet TV yayın hizmeti bu özelliği canlı komedi gösterileri ve hatta muhtemelen yaklaşmakta olan Dance 100 gibi yarışma programlarında canlı oylama için kullanabilir.

Bu arada, Netflix'in gelecekte Netflix Is a Joke komedi festivalini doğrudan platformda canlı olarak yayınlayabileceği ancak canlı etkinliklerden kaynaklanan sorunları önlemek amacıyla birkaç saniyelik gecikmeyle canlı yayınları sunacağı belirtiliyor. Bu yıl, canlı komedi etkinliği Los Angeles'ta düzenlendi ve birkaç gün sürdü ve 130'dan fazla komedyen katıldı. Haziran ayı boyunca eklenen özel ürünlerle birlikte, 19 Mayıs'ta platformda festivalin öne çıkan özelliklerini yayınlamaya başlayacak.

NETFLIX, CANLI YAYINLARI GELİŞTİRİYOR

Drive to Survive gibi spor programlarının başarısına rağmen haber kaynağı, Netflix’in canlı spor yayınına genişleme niyetinde olmadığını ileri sürüyor. Apple TV Plus, canlı spor dallarına yayılmaya başlarken, Amazon Prime bir süredir bazı bölgelerde spor kapsamı sunuyor. Netflix'in rakiplerinden Disney+, şimdiden canlı yayın denemeleri yaptı ve bu yılın başlarında Akademi Ödülleri adaylıklarını test çalışması olarak yayınladı.

Netflix'in canlı yayın özelliğini ne zaman kullanıma sunabileceği konusunda henüz bir bilgi yok. Şu anda şirket içindeki küçük bir grup tarafından yeni yeni geliştiriliyor. Canlı yayının yanı sıra yayın hizmeti, bu yılın sonuna kadar görmezden gelinmesi zor olabilecek bir oyun özelliği oluşturmaya da çalışıyor.

Netflix reklamlı sisteme geçiyor! Binlerce abone iptal edeceklerini açıkladı Netflix, önümüzdeki aylarda reklam getirmeyi planlıyor. TV internet yayını sağlayan platformun önce abonelik fiyatlarını yükseltmesi, daha sonra ise reklamlı bir abonelik planı daha açacağını belirtmesi üzerine birçok kullanıcı aboneliklerini iptal etmeye başladığını söylüyor.

Netflix abone sayısında sert düşüş! Şirket harekete geçti: Uygun fiyatlı sistem geliyor Küresel çapta fiyatlardaki artış milyonlarca insanın masraflarını kısmasına yol açtı. Netflix abonelik planlarının da yükselmesinin ardından platformun abone sayısı hızla düştü. İnternet televizyon ağı Netflix'in 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiği ortaya çıktı.